Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Самый высокий собор в мире, который строили больше 500 лет

Софья Демьянец
18 мая 2020
16302530346_754e8fb649_o.jpg
Ульмский собор (Германия)
Фото: N i c o l a / flickr.com
39531427932_06bae3132e_o.jpg
Ульмский собор в тумане
Фото: OthmarMarti / flickr.com
ulm-cathedral-246274_1920.jpg
Ульмский собор
Фото: Pixabay
15706046534_7b6e59240c_o.jpg
Ульмский собор
Фото: N i c o l a / flickr.com
Он выше Кёльнского собора!

Самым высоким собором в мире считается лютеранская церковь в немецком городе Ульм с высотой 161,5 м. На строительство этого сооружения ушла половина тысячелетия (с 1377 по 1890 год). В течение этого времени строительство здания неоднократно приостанавливалось. Сначала боковые нефы не выдержали тяжести сводов, а потом, когда шпиль башни достиг 100 м в высоту, строительство остановилось из-за финансовых проблем. Когда же стройка была завершена, посетителям можно было подняться по 768 ступеням собора до высоты 143 метров — впрочем, как и сейчас.

Фактически Ульмский собор не является собором: епископ Евангелической Земельной Церкви Вюртемберга, которой принадлежит здание, держит свою резиденцию в Штутгарте — административном центре земли Баден-Вюртемберг, которой также принадлежит Ульм. Однако из-за размеров многие всё же считают и называют эту церковь собором.

Также примечательно, что собор никогда не был самым высоким сооружением своего времени — зато таковым был, например, Страсбургский собор во Франции. При высоте 142 м он был самым высоким зданием человечества более 200 лет (с 1625 по 1874 год).

1620px-Cathédrale_Notre-Dame_de_Strasbourg_août_2014.jpg
Страсбургский собор
Фото: Wikimedia Commons
713px-Cathedrale_Notre_Dame_Strasboug_France.jpg
Страсбургский собор (Франция)
Фото: Wikimedia Commons

Следующим высочайшим собором после Ульмского, является Кёльнский собор высотой 157,4 метров. Впрочем, «второе место» могла бы занять и базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Базилика Пресвятой Девы Марии Мира) — католическая церковь в Ямусукро, столице Кот-д’Ивуара. Её построили между 1985 и 1989 годами по образцу римского Собора Святого Петра, а затем занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую церковь в мире. Однако она является церковью, а не собором, и её высота — 158 метров — включает в себя крест на главном куполе.

1158px-Kölner_Dom_nachts_2013.jpg
Кёльнский собор (Германия)
Фото: Wikimedia Commons
Yamoussoukro_basilique_couché_de_soleil.jpg
Базилика Пресвятой Девы Марии Мира (Кот-д’Ивуар)
Фото: Wikimedia Commons

Также на это место мог бы претендовать Линкольнский собор в Великобритании, если бы у него не обрушился шпиль в 1549 году. Со шпилем это сооружение было 159,7 м высотой, а сегодня оно составляет только 83 м. Построенный в Санкт-Петербурге Петропавловский собор тоже вошел в список самых высоких соборов, но занимает отнюдь не первую строчку. Его высота — 122,5 м.

Lincoln_Cathedral_viewed_from_Lincoln_Castle.jpg
Линкольнский собор (Великобритания)
Фото: Wikimedia Commons
49598238183_36abfbbeb2_6k.jpg
Петропавловский собор (Россия)
Фото: Pedro Szekely / flickr.com

Взгляните на самое большое в мире полностью зеркальное здание, которое построили в пустыне Аль-Ула.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Девушка

Как страшно быть девочкой

Солнце

Японские боги: когда мифы вплетаются в реальность