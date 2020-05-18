Самый высокий собор в мире, который строили больше 500 лет

Самым высоким собором в мире считается лютеранская церковь в немецком городе Ульм с высотой 161,5 м. На строительство этого сооружения ушла половина тысячелетия (с 1377 по 1890 год). В течение этого времени строительство здания неоднократно приостанавливалось. Сначала боковые нефы не выдержали тяжести сводов, а потом, когда шпиль башни достиг 100 м в высоту, строительство остановилось из-за финансовых проблем. Когда же стройка была завершена, посетителям можно было подняться по 768 ступеням собора до высоты 143 метров — впрочем, как и сейчас.

Фактически Ульмский собор не является собором: епископ Евангелической Земельной Церкви Вюртемберга, которой принадлежит здание, держит свою резиденцию в Штутгарте — административном центре земли Баден-Вюртемберг, которой также принадлежит Ульм. Однако из-за размеров многие всё же считают и называют эту церковь собором.

Также примечательно, что собор никогда не был самым высоким сооружением своего времени — зато таковым был, например, Страсбургский собор во Франции. При высоте 142 м он был самым высоким зданием человечества более 200 лет (с 1625 по 1874 год).