Самый высокий собор в мире, который строили больше 500 лет
Самым высоким собором в мире считается лютеранская церковь в немецком городе Ульм с высотой 161,5 м. На строительство этого сооружения ушла половина тысячелетия (с 1377 по 1890 год). В течение этого времени строительство здания неоднократно приостанавливалось. Сначала боковые нефы не выдержали тяжести сводов, а потом, когда шпиль башни достиг 100 м в высоту, строительство остановилось из-за финансовых проблем. Когда же стройка была завершена, посетителям можно было подняться по 768 ступеням собора до высоты 143 метров — впрочем, как и сейчас.
Фактически Ульмский собор не является собором: епископ Евангелической Земельной Церкви Вюртемберга, которой принадлежит здание, держит свою резиденцию в Штутгарте — административном центре земли Баден-Вюртемберг, которой также принадлежит Ульм. Однако из-за размеров многие всё же считают и называют эту церковь собором.
Также примечательно, что собор никогда не был самым высоким сооружением своего времени — зато таковым был, например, Страсбургский собор во Франции. При высоте 142 м он был самым высоким зданием человечества более 200 лет (с 1625 по 1874 год).
Следующим высочайшим собором после Ульмского, является Кёльнский собор высотой 157,4 метров. Впрочем, «второе место» могла бы занять и базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Базилика Пресвятой Девы Марии Мира) — католическая церковь в Ямусукро, столице Кот-д’Ивуара. Её построили между 1985 и 1989 годами по образцу римского Собора Святого Петра, а затем занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую церковь в мире. Однако она является церковью, а не собором, и её высота — 158 метров — включает в себя крест на главном куполе.
Также на это место мог бы претендовать Линкольнский собор в Великобритании, если бы у него не обрушился шпиль в 1549 году. Со шпилем это сооружение было 159,7 м высотой, а сегодня оно составляет только 83 м. Построенный в Санкт-Петербурге Петропавловский собор тоже вошел в список самых высоких соборов, но занимает отнюдь не первую строчку. Его высота — 122,5 м.
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