Сан-Педро: город-тюрьма

Наши проводниками по старой крепости, где расположена тюрьма, стали «местные жители» — молодые парни Хуан и Хулио. На вопрос, за что они сидят, стыдливо (или так только кажется) отвечают: за воровство. Один уже семь лет живет в тюрьме, другой — два года.

Основной закон здесь прост: хочешь жить лучше — не ленись, работай. Заключенные в Сан-Педро сами платят за свое содержание. Можешь заплатить больше — живешь в лучших условиях, не можешь — довольствуйся общей комнатой. Работы хватает на территории самой тюрьмы. Одно из самых популярных занятий — создание сувениров, особенно любят местные мастера делать кораблики. Они «уплывают» за стены тюрьмы как символ свободы и мечты любого боливийца о море, к которому когда-то страна имела выход.

В редких исключениях некоторым заключенным разрешают работать вне тюремных стен. Утром они уходят на работу, а вечером возвращаются к себе домой — в тюрьму. Никто не сбегает. Многие живут здесь со своими женами и детьми. Обязательное условие — жены, проживающие на территории тюрьмы, должны здесь же работать. А дети получают образование или внутри стен, или ходят в обычную школу в Ла-Пасе. Здесь социальный эксперимент дает крен: дети из тюрьмы часто считаются изгоями в обществе, их дразнят одноклассники из благополучных семей, подвергают дискриминации учителя в школе. Их жизнь в тюрьме — вопрос неоднозначный. Хороша ли такая школа жизни?