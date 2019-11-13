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Жизнь планеты

Санкт-Петербург получил новый логотип: «бирюзовое солнце»

13 ноября 2019
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Фото: «Петербургский дневник»
Туристический символ города обошелся в семь миллионов рублей.

Разработка логотипа для города прошла под эгидой специалистов SPN Communications Санкт-Петербург. Символ также существует с английским и русским названием города, а адаптивный шрифт позволяет использовать логотип на сувенирах, билбордах и презентациях. По заверению директора SPN Communications Андрея Баранникова, символ представляет собой «северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом». В компании логотип называют «бюрюзовым солнцем» — за него город заплатил чуть больше семи миллионов рублей. В нём угадывается и один из главных символов Петербурга - разводные мосты.

Предыдущая версия разрабатывалась в Студии Лебедева, которая заключила контракт стоимостью один рубль в 2014 году без открытого конкурса.

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Предыдущий логотип города на сувенирах, выполненный Студией Лебедева