Санкт-Петербург получил новый логотип: «бирюзовое солнце»

Разработка логотипа для города прошла под эгидой специалистов SPN Communications Санкт-Петербург. Символ также существует с английским и русским названием города, а адаптивный шрифт позволяет использовать логотип на сувенирах, билбордах и презентациях. По заверению директора SPN Communications Андрея Баранникова, символ представляет собой «северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом». В компании логотип называют «бюрюзовым солнцем» — за него город заплатил чуть больше семи миллионов рублей. В нём угадывается и один из главных символов Петербурга - разводные мосты.