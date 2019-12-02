Сапоги Наполеона продали на аукционе за 117 тысяч евро

Сапоги 40-го размера, которые Наполеон Бонапарт носил во время последнего изгнания на острове Святой Елены, были проданы на торгах аукционного дома Drouot в конце ноября 2019 года. Их сохранил для потомков генерал Анри Гасьен Бертран, последовавший вслед за Наполеоном в изгнание после его поражения в битве при Ватерлоо (1815). Позже генерал передал сапоги скульптору, работавшему над конной статуей Бонапарта.

Высота голенища составляет 48 сантиметров; на сапоге есть клеймо сапожника с парижского холма Монмартр, у которого Наполеон неоднократно обувался. За каждую пару обуви полководец платил около 80 франков.