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Жизнь планеты

Сапоги Наполеона продали на аукционе за 117 тысяч евро

02 декабря 2019
Портрет Наполеона
Фото: Francisco Anzola/flickr.com
Цена лота выросла на торгах более чем в два раза.

Сапоги 40-го размера, которые Наполеон Бонапарт носил во время последнего изгнания на острове Святой Елены, были проданы на торгах аукционного дома Drouot в конце ноября 2019 года. Их сохранил для потомков генерал Анри Гасьен Бертран, последовавший вслед за Наполеоном в изгнание после его поражения в битве при Ватерлоо (1815). Позже генерал передал сапоги скульптору, работавшему над конной статуей Бонапарта.

Высота голенища составляет 48 сантиметров; на сапоге есть клеймо сапожника с парижского холма Монмартр, у которого Наполеон неоднократно обувался. За каждую пару обуви полководец платил около 80 франков.

Реликвию из натуральной кожи предполагалось продать за 50-80 тысяч евро, однако торг был столь оживлённым, что финальная цела выросла почти в два раза — до 117 тысяч. Покупатель сапог пожелал остаться неизвестным.