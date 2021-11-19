Саудовская Аравия планирует построить Оксагон: плавучий восьмиугольный город

Поддерживаемая правительством Саудовской Аравии компания Neom сообщила о планах построить восьмиугольный плавучий город под названием Оксагон в Красном море. Согласно пресс-релизу, Оксагон будет находиться на окраине Неома – гигантского «умного» мегаполиса, который планируется построить на северо-западе королевства.
В эффектном рекламном видео, опубликованном в Twitter, говорится, что Oксагон станет крупнейшей плавучей структурой в мире и «домом для первого в мире полностью автоматизированного порта и интегрированного логистического центра».
Сообщается, что «город с нулевым уровнем выбросов будет на 100% работать на экологически чистой энергии и станет центром внимания лидеров отрасли, которые хотят инициировать изменения для создания передовых и экологически чистых предприятий будущего».
OXAGON is the industrial city reimagined – a place that provides everything your business needs to push beyond traditional boundaries.@NEOMOXAGON#NEOM #OXAGON pic.twitter.com/IbpEgSkEKi— NEOM (@NEOM) November 16, 2021
При этом в Neom пока не пояснили, сколько будет стоить проект и каким образом город будет держаться на плаву.
Neom – детище наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и флагманский проект его 13-летнего плана по модернизации консервативного королевства, получившего название «Vision 2030». Neom финансируется Государственным инвестиционным фондом королевства (PIF). Наследный принц Мохаммед является председателем как Neom, так и PIF.
Саудовская Аравия уже объявляла о планах реализации других амбициозных проектов. Так, вдоль линии длиной 169 километров, заканчивающейся у Красного моря планируется построить город The Line с нулевыми выбросами углерода.