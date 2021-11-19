Саудовская Аравия планирует построить Оксагон: плавучий восьмиугольный город

Поддерживаемая правительством Саудовской Аравии компания Neom сообщила о планах построить восьмиугольный плавучий город под названием Оксагон в Красном море. Согласно пресс-релизу, Оксагон будет находиться на окраине Неома – гигантского «умного» мегаполиса, который планируется построить на северо-западе королевства.

В эффектном рекламном видео, опубликованном в Twitter, говорится, что Oксагон станет крупнейшей плавучей структурой в мире и «домом для первого в мире полностью автоматизированного порта и интегрированного логистического центра».

Сообщается, что «город с нулевым уровнем выбросов будет на 100% работать на экологически чистой энергии и станет центром внимания лидеров отрасли, которые хотят инициировать изменения для создания передовых и экологически чистых предприятий будущего».