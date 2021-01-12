Саудовская Аравия построит экогород без автомобилей и с нулевым выбросом углерода

По словам принца, город будет устроен так, что все необходимые объекты инфраструктуры расположатся в пределах 5-минутной пешей доступности для каждого жителя. В свою очередь, поездка на высокоскоростном экологически чистом транспорте в пределах города займет не более 20 минут.

«The ​​Line — это городская застройка протяженностью 170 км, состоящая из множества гиперсвязанных сообществ, с пешеходными районами, интегрированными с общественными парками и природным ландшафтом. Это образец городского дизайна и удобства для жизни в гармонии с природой в ХХI веке и за его пределами», — говорится в пресс-релизе Neom.

Строительство The Line начнется в первом квартале 2021 года и будет финансироваться Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который направлен на диверсификацию экономики страны.

Согласно пресс-релизу, к 2030 году проект Neom создаст 380 000 рабочих мест и добавит $48 млрд во внутренний валовой продукт.

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