Сейсмологи предупредили о возможном извержении исландского вулкана, спавшего 800 лет

В течение почти недели серия землетрясений произошла в области вокруг города Гриндавик, недалеко от «Голубой лагуны», популярного геотермального курорта на полуострове Рейкьянес. Самое большое зарегистрированное землетрясение имело магнитуду 3,7.

Исландское метеорологическое управление (IMO) сообщило о так называемом раздувании грунта, сигнализирующем о потенциальном извержении вулкана.

Уровень оповещения для авиации был повышен с «зеленого» до «желтого», который устанавливается в частности, когда вулкан «подает признаки повышенных волнений выше известных фоновых уровней».

Серии землетрясений не являются чем-то необычным для этого района, но тот факт, что они происходили рядом с «необычайно быстрым» раздуванием грунта у горы Турбьерн, расположенной в нескольких километрах от Гриндавика, стал поводом для более тщательного мониторинга, сообщает IMO.

Уровень грунта здесь поднимался на 3-4 миллиметра в день и на 2 сантиметра за весь период серии землетрясений. Скорее всего, это происходит из-за скопления магмы в нескольких километрах под землей. Если рост вызван именно этим, то он может либо прекратиться, либо, по мере дальнейшего накопления магмы, привести к извержению.

По другой версии, раздувание грунта вызвано тектонической активностью, что может сигнализировать о более мощных будущих землетрясениях. Полуостров проходит вдоль Среднеатлантического хребта, тут находится стык евразийской и североамериканской тектонических плит.