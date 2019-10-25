Одно из самых необычных зданий мира переоборудуют в отель

В 2016 году головной офис Longaberger переехал в другой город, а гигантская корзина была выставлена на торги, поскольку компания находилась на грани банкротства и была должна городу полмиллиона долларов неуплаченных налогов. Минимальная ставка составляла 570 тысяч долларов плюс судебные издержки — таким образом, любой мог приобрести Большую корзину менее чем за 600 тысяч долларов или 38 359 500 рублей.

В 2017 году здание было куплено местным застройщиком за 1,2 миллиона долларов (76 735 тысяч рублей), который решил использовать его в новом ключе: после модернизации оно станет роскошным отелем на 150 номеров, с бассейном и рестораном. Первых постояльцев отель-корзина примет в 2020 году.