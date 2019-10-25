Одно из самых необычных зданий мира переоборудуют в отель

На шоссе № 16 между двумя городами американского штата Огайо — Коламбусом и Дрезденом — находится одно из самых необычных зданий мира, выполненное в виде корзины для пикника. Таким экстравагантным способом компания Longaberger в 1997 году решила показать сферу своего производства. Реализация идеи была поручена архитектурному бюро NBBJ, но даже специалисты были удивлены. Однако директор компании Дейв Лонгабергер настаивал: «Если мы смогли посадить человека на Луну, уж здание в форме корзины мы точно построим».
Семиэтажный дом общей площадью около 17 000 квадратных метров обошелся компании в 32 миллиона долларов — это дороже продаваемых фирмой корзин почти в 730 тысяч раз и объёмнее в 160 раз. Ручки корзины весят почти 150 тонн и могут нагреваться в холодную погоду: это защищает крышу от нагромождения льда. Первоначально в здании располагалась штаб-квартира Longaberger. Глава компании мечтал, чтобы вся принадлежащая ей недвижимость выглядела как ее продукция, но он умер в 1999 году, не успев воплотить свой замысел, и дом остался единственным в своем роде.
В 2016 году головной офис Longaberger переехал в другой город, а гигантская корзина была выставлена на торги, поскольку компания находилась на грани банкротства и была должна городу полмиллиона долларов неуплаченных налогов. Минимальная ставка составляла 570 тысяч долларов плюс судебные издержки — таким образом, любой мог приобрести Большую корзину менее чем за 600 тысяч долларов или 38 359 500 рублей.
В 2017 году здание было куплено местным застройщиком за 1,2 миллиона долларов (76 735 тысяч рублей), который решил использовать его в новом ключе: после модернизации оно станет роскошным отелем на 150 номеров, с бассейном и рестораном. Первых постояльцев отель-корзина примет в 2020 году.
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