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Жизнь планеты

Северокореец сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через 3-метровый забор

National Geographic Россия
26 ноября 2020
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К этой истории есть много вопросов.

Как сообщает NPR, 3 ноября неназванный мужчина, которому, по описанию, чуть больше 20 лет, проник в Южную Корею через демилитаризованную зону. Пограничники нашли его около 10 утра следующего дня примерно в километре от границы.

Мужчина рассказал, что смог пересечь границу, потому что раньше был гимнастом. По его словам, он перепрыгнул через трехметровый забор с колючей проволокой с помощью металлического шеста. Южнокорейские чиновники подвергли его слова сомнению, поэтому заставили его дважды повторить подобный трюк в их присутствии, что северокореец успешно и продемонстрировал.

Если история мужчины правдива, то к ней все еще остается много вопросов. В частности, как ему избежать обнаружения северокорейскими войсками, уклониться от мин, расставленных в демилитаризованной зоне, а также избежать срабатывания датчиков на заборе.

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Пограничники заявили, что не обнаружили каких-либо попыток нарушить целостность забора, но заметили, что колючая проволока была прижата сверху. Они считают, что легкий вес и опыт в гимнастике действительно могли позволить мужчине перепрыгнуть через забор. Военные пока выясняют, почему сенсорные датчики не сработали.

Последнее известное бегство Северной Кореи произошло в августе 2019 года, когда солдат пересек демилитаризованную зону. О драматическом побеге другого северокорейского солдата сообщалось во многих медиа в 2017 году, когда он проехал на армейском грузовике через границу под шквальным огнем своих сослуживцев.

По данным южнокорейских властей, с 1948 года в их страну удалось сбежать 33 523 северокорейцам.

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