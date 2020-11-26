Северокореец сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через 3-метровый забор

Как сообщает NPR, 3 ноября неназванный мужчина, которому, по описанию, чуть больше 20 лет, проник в Южную Корею через демилитаризованную зону. Пограничники нашли его около 10 утра следующего дня примерно в километре от границы.

Мужчина рассказал, что смог пересечь границу, потому что раньше был гимнастом. По его словам, он перепрыгнул через трехметровый забор с колючей проволокой с помощью металлического шеста. Южнокорейские чиновники подвергли его слова сомнению, поэтому заставили его дважды повторить подобный трюк в их присутствии, что северокореец успешно и продемонстрировал.

Если история мужчины правдива, то к ней все еще остается много вопросов. В частности, как ему избежать обнаружения северокорейскими войсками, уклониться от мин, расставленных в демилитаризованной зоне, а также избежать срабатывания датчиков на заборе.