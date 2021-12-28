6 главных беговых марафонов мира

World Marathon Majors — это ежегодная серия забегов, проходящая в шести городах по всему миру:
- Лондон, Великобритания;
- Берлин, Германия;
- Чикаго, США;
- Нью-Йорк, США;
- Токио, Япония;
- Бостон, США.
Первая серия мейджор-марафонов стартовала в Бостоне 17 апреля 2006 года. На тот момент марафоны проводились лишь в пяти городах, а в 2013-м к «Большой пятёрке» присоединился Токио. Также раз в два года в серию входит марафон IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), а раз в четыре года — Олимпиада. В 2017 году была введена система рейтингов, основанная на возрасте участников.
Кто участвует: любители и спортсмены
В мейджор-марафонах участвуют как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега. Для лучших бегунов успех на World Marathon Majors — престиж и предмет гордости, а также возможность получить неплохие деньги и другие призы.
Спортсмены, которые пробежали все шесть марафонов, получают шестерёнку — особую медаль мейджоров, а их имена вносятся в список Six Star Finishers. За участие в каждом из марафонов участникам начисляются баллы. Победители марафона, набравшие наибольшее количество очков, также получают денежный приз.
Как попасть на марафон-мейджор
Поучаствовать хотя бы в одном из забегов мечтают многие поклонники бега. Попасть на мейджор-марафон не так-то просто: количество участников в разы меньше количества желающих.
Надо либо пройти квалификацию (нужен официально зафиксированный результат на аналогичной дистанции, для каждой возрастной группы свой минимальный порог), либо выиграть в лотерее. Регистрация на сайте забега открывается за несколько месяцев до старта, идёт несколько дней, а затем из всего пула жребием выбирают счастливчиков. Это самый дешёвый способ, но и самый ненадёжный.
Вариант подороже – покупка турпакета: большинство марафонов отдают часть слотов аффилированным агентствам (список есть на сайте мероприятия), в чьи пакеты входят проживание, гарантированное участие в забеге (взнос оплачивается отдельно), трансферы к месту старта и обратно и зачастую бонусы в виде гала-ужинов и экскурсий. Впрочем, количество турпакетов тоже ограничено, так что тянуть не стоит.
Получить номер участника также можно, перечислив щедрое пожертвование сотрудничающему с марафоном благотворительному фонду.
Токио
Дата проведения: последнее воскресенье февраля
Количество участников: 36 000
Рекорд трассы: 2:03:58, Уилсон Кипсанг, 2017
Как попасть:
- лотерея;
- взнос на благотворительность;
- аккредитованный туроператор;
- специальная беговая квалификация.
Лондон
Дата проведения: последнее воскресенье апреля
Количество участников: 36 000
Рекорд трассы: 2:02:37, Элиуд Кипчоге, 2019
Как попасть:
- лотерея только для резидентов Великобритании;
- взнос на благотворительность;
- аккредитованный туроператор.
Бостон
Дата проведения: третий понедельник апреля
Количество участников: 31 000
Рекорд трассы: 2:03:05, Джеффри Мутаи, 2011
Как попасть:
- взнос на благотворительность;
- специальная беговая квалификация.
Берлин
Дата проведения: последнее воскресенье сентября
Количество участников: 40 000
Рекорд трассы: 2:01:39, Элиуд Кипчоге, 2018
Как попасть:
- лотерея;
- взнос на благотворительность;
- аккредитованный туроператор;
- специальная беговая квалификация.
Чикаго
Дата проведения: первое воскресенье октября
Количество участников: 45 000
Рекорд трассы: 2:03:45, Деннис Киммето, 2013
Как попасть:
- лотерея;
- взнос на благотворительность;
- аккредитованный туроператор;
- специальная беговая квалификация.
Нью-Йорк
Дата проведения: первое воскресенье ноября
Количество участников: 50 000
Рекорд трассы: 2:05:06, Джеффри Мутаи, 2011
Как попасть:
- лотерея;
- взнос на благотворительность;
- аккредитованный туроператор;
- специальная беговая квалификация.
Подготовка к марафону
К любому марафону следует готовиться постепенно, чтобы не навредить суставам, сухожилиям и мышцам.
На короткие забеги можно отправляться налегке, но, если на повестке хотя бы полумарафон, к сборам нужно подойти с умом. Кроме формы, кроссовок и медсправки, если она требуется, берите спортивное питание в виде гелей или батончиков и медикаменты: обезболивающее плюс средства от диареи и рвоты – от смены воды и еды пищеварительная система может дать сбой.
Захватите крем, чтобы намазать все места, которые можно натереть во время бега и лейкопластырь (отдельный совет мужчинам: заклейте им соски, иначе их можно стереть до крови о ткань футболки). На трейловых забегах нужен спортивный рюкзак с инвентарём. Возьмите простой кнопочный телефон: смартфоны за время гонки разряжаются, а с ним вы сможете рассчитывать на помощь, если заблудитесь.
Также специалисты советуют при подготовке к забегу убедиться в нормальном состоянии собственного здоровья. Для этого нужно как минимум сделать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также электрокардиограммы в состоянии покоя и под нагрузкой – эргометрию, получить заключение кардиолога и показаться терапевту.
Невозможно полностью предугадать, как пройдёт забег. Но правильная подготовка позволит пробежать марафон с удовольствием и минимальными рисками для здоровья.