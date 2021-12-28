6 главных беговых марафонов мира

Поучаствовать хотя бы в одном из забегов мечтают многие поклонники бега. Попасть на мейджор-марафон не так-то просто: количество участников в разы меньше количества желающих.

Надо либо пройти квалификацию (нужен официально зафиксированный результат на аналогичной дистанции, для каждой возрастной группы свой минимальный порог), либо выиграть в лотерее. Регистрация на сайте забега открывается за несколько месяцев до старта, идёт несколько дней, а затем из всего пула жребием выбирают счастливчиков. Это самый дешёвый способ, но и самый ненадёжный.

Вариант подороже – покупка турпакета: большинство марафонов отдают часть слотов аффилированным агентст­вам (список есть на сайте мероприятия), в чьи пакеты входят проживание, гарантированное участие в забеге (взнос оплачивается отдельно), трансферы к месту старта и обратно и зачастую бонусы в виде гала-ужинов и экскурсий. Впрочем, количество турпакетов тоже ограничено, так что тянуть не стоит.

Получить номер участника также можно, перечислив щедрое пожертвование сотрудничающему с марафоном благотворительному фонду.

Токио

Дата проведения: последнее воскресенье февраля

Количество участников: 36 000

Рекорд трассы: 2:03:58, Уилсон Кипсанг, 2017

Как попасть:

лотерея;

взнос на благотворительность;

аккредитованный туроператор;

специальная беговая квалификация.

Лондон

Дата проведения: последнее воскресенье апреля

Количество участников: 36 000

Рекорд трассы: 2:02:37, Элиуд Кипчоге, 2019

Как попасть:

лотерея только для резидентов Великобритании;

взнос на благотворительность;

аккредитованный туроператор.

Бостон

Дата проведения: третий понедельник апреля

Количество участников: 31 000

Рекорд трассы: 2:03:05, Джеффри Мутаи, 2011

Как попасть: