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Жизнь планеты
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6 главных беговых марафонов мира

National Geographic Россия
28 декабря 2021
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Фото: Pixabay
Рассказываем, что такое марафоны-мейджоры, где они проводятся и как на них попасть.

World Marathon Majors — это ежегодная серия забегов, проходящая в шести городах по всему миру:

  • Лондон, Великобритания;
  • Берлин, Германия;
  • Чикаго, США;
  • Нью-Йорк, США;
  • Токио, Япония;
  • Бостон, США.

Первая серия мейджор-марафонов стартовала в Бостоне 17 апреля 2006 года. На тот момент марафоны проводились лишь в пяти городах, а в 2013-м к «Большой пятёрке» присоединился Токио. Также раз в два года в серию входит марафон IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), а раз в четыре года — Олимпиада. В 2017 году была введена система рейтингов, основанная на возрасте участников.

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JULIAN MASON /  Flickr Марафон в Лондоне

Кто участвует: любители и спортсмены

В мейджор-марафонах участвуют как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега. Для лучших бегунов успех на World Marathon Majors — престиж и предмет гордости, а также возможность получить неплохие деньги и другие призы.

Спортсмены, которые пробежали все шесть марафонов, получают шестерёнку — особую медаль мейджоров, а их имена вносятся в список Six Star Finishers. За участие в каждом из марафонов участникам начисляются баллы. Победители марафона, набравшие наибольшее количество очков, также получают денежный приз.

Как попасть на марафон-мейджор

Поучаствовать хотя бы в одном из забегов мечтают многие поклонники бега. Попасть на мейджор-марафон не так-то просто: количество участников в разы меньше количества желающих.

Надо либо пройти квалификацию (нужен официально зафиксированный результат на аналогичной дистанции, для каждой возрастной группы свой минимальный порог), либо выиграть в лотерее. Регистрация на сайте забега открывается за несколько месяцев до старта, идёт несколько дней, а затем из всего пула жребием выбирают счастливчиков. Это самый дешёвый способ, но и самый ненадёжный.

Вариант подороже – покупка турпакета: большинство марафонов отдают часть слотов аффилированным агентст­вам (список есть на сайте мероприятия), в чьи пакеты входят проживание, гарантированное участие в забеге (взнос оплачивается отдельно), трансферы к месту старта и обратно и зачастую бонусы в виде гала-ужинов и экскурсий. Впрочем, количество турпакетов тоже ограничено, так что тянуть не стоит.

Получить номер участника также можно, перечислив щедрое пожертвование сотрудничающему с марафоном благотворительному фонду.

Токио

Дата проведения: последнее воскресенье февраля

Количество участников: 36 000

Рекорд трассы: 2:03:58, Уилсон Кипсанг, 2017

Как попасть:

  • лотерея;
  • взнос на благотворительность;
  • аккредитованный туроператор;
  • специальная беговая квалификация.

Лондон

Дата проведения: последнее воскресенье апреля

Количество участников: 36 000

Рекорд трассы: 2:02:37, Элиуд Кипчоге, 2019

Как попасть:

  • лотерея только для резидентов Великобритании;
  • взнос на благотворительность;
  • аккредитованный туроператор.

Бостон

Дата проведения: третий понедельник апреля

Количество участников: 31 000

Рекорд трассы: 2:03:05, Джеффри Мутаи, 2011

Как попасть:

  • взнос на благотворительность;
  • специальная беговая квалификация.
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Marco Verch / Flickr Медали мейджоров

Берлин

Дата проведения: последнее воскресенье сентября

Количество участников: 40 000

Рекорд трассы: 2:01:39, Элиуд Кипчоге, 2018

Как попасть:

  • лотерея;
  • взнос на благотворительность;
  • аккредитованный туроператор;
  • специальная беговая квалификация.

Чикаго

Дата проведения: первое воскресенье октября

Количество участников: 45 000

Рекорд трассы: 2:03:45, Деннис Киммето, 2013

Как попасть:

  • лотерея;
  • взнос на благотворительность;
  • аккредитованный туроператор;
  • специальная беговая квалификация.
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Нью-Йорк

Дата проведения: первое воскресенье ноября

Количество участников: 50 000

Рекорд трассы: 2:05:06, Джеффри Мутаи, 2011

Как попасть:

  • лотерея;
  • взнос на благотворительность;
  • аккредитованный туроператор;
  • специальная беговая квалификация.

Подготовка к марафону

К любому марафону следует готовиться постепенно, чтобы не навредить суставам, сухожилиям и мышцам. 

На короткие забеги можно отправляться налегке, но, если на повестке хотя бы полумарафон, к сборам нужно подойти с умом. Кроме формы, кроссовок и медсправки, если она требуется, берите спортивное питание в виде гелей или батончиков и медикаменты: обез­боливающее плюс средства от диареи и рвоты – от смены воды и еды пищеварительная система может дать сбой.

Захватите крем, чтобы намазать все места, которые можно натереть во время бега и лейкопластырь (отдельный совет мужчинам: заклейте им соски, иначе их можно стереть до крови о ткань футболки). На трейловых забегах нужен спортивный рюкзак с инвентарём. Возьмите простой кнопочный телефон: смартфоны за время гонки разряжаются, а с ним вы сможете рассчитывать на помощь, если заблудитесь.

Также специалисты советуют при подготовке к забегу убедиться в нормальном состоянии собственного здоровья. Для этого нужно как минимум сделать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также электрокардиограммы в состоянии покоя и под нагрузкой – эргометрию, получить заключение кардиолога и показаться терапевту.

Невозможно полностью предугадать, как пройдёт забег. Но правильная подготовка позволит пробежать марафон с удовольствием и минимальными рисками для здоровья.

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