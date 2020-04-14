6 шедевров наскальной живописи

Когда в декабре 2019 года французский спелеолог Жан Мари Шове спустился в ущелье Пон-д’Арк во французском департаменте Ардеш, он и не подозревал, что с этого дня его имя войдет в историю. Именно в честь французского спелеолога галерея с наскальными рисунками была названа Шове (фр. Chauvet-Pont-d'Arc Cave).

Обнаружили ее случайно — подсветив стену фонариком, Жан Мари наткнулся на охристое пятно. Присмотревшись, он увидел, что это «пятно» — изображение мамонта. Кроме него в пещере было найдено больше 300 древних рисунков. Среди них были лошади, львы, носороги, волки, бизоны и другие животные.

При помощи метода радиоуглеродной датировки ученым удалось установить предположительный возраст наскального «зоопарка». Так, возраст некоторых рисунков насчитывает 30-33 тысячи лет. Не секрет, что юг Франции славится пещерами с петроглифами (например, пещера Ласко, Кро-Маньон, Труа-Фрер, Фон-де-Гом), но галерея Шове превосходит их и по размеру, и по сохранности.