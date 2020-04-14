6 шедевров наскальной живописи

Пещера Шове, Франция
Когда в декабре 2019 года французский спелеолог Жан Мари Шове спустился в ущелье Пон-д’Арк во французском департаменте Ардеш, он и не подозревал, что с этого дня его имя войдет в историю. Именно в честь французского спелеолога галерея с наскальными рисунками была названа Шове (фр. Chauvet-Pont-d'Arc Cave).
Обнаружили ее случайно — подсветив стену фонариком, Жан Мари наткнулся на охристое пятно. Присмотревшись, он увидел, что это «пятно» — изображение мамонта. Кроме него в пещере было найдено больше 300 древних рисунков. Среди них были лошади, львы, носороги, волки, бизоны и другие животные.
При помощи метода радиоуглеродной датировки ученым удалось установить предположительный возраст наскального «зоопарка». Так, возраст некоторых рисунков насчитывает 30-33 тысячи лет. Не секрет, что юг Франции славится пещерами с петроглифами (например, пещера Ласко, Кро-Маньон, Труа-Фрер, Фон-де-Гом), но галерея Шове превосходит их и по размеру, и по сохранности.
Однако уникальные росписи закрыты для посещения с целью сберечь хрупкие «картины» от повреждений, к которым могут привести малейшие изменения температуры и влажности воздуха, а также проникновение света. Даже археологам разрешено находиться в пещере всего по несколько часов.
Одним из счастливчиков, кому удалось полюбоваться древнейшим из образцов пещерного искусства, стал немецкий режиссер Вернер Херцог. Вместе с четырьмя помощниками он снял документальный фильм в формате 3D «Пещера забытых снов». Съемочной команде пришлось получать разрешение у министра культуры Франции и снимать в ограниченное время с использованием техники, которая не излучает тепло.
Сегодня появился еще один способ заглянуть в пещеру Шове. Google Arts & Culture в марте 2020 года создала онлайн-экскурсию по уникальному объекту. Экскурсия доступна и как VR-опыт: наскальные рисунки можно рассмотреть с помощью виртуальной реальности.
Ньюспейпер-Рок, США
В 40 км к северо-западу от города Монтиселло в американском штате Юта находится удивительная скала, на которой сконцентрирована одна из самых внушительных коллекций петроглифов на квадратный метр. Из-за обилия рисунков каменное арт-панно напоминает полосу газеты, которую можно прочитать.
«Напечатали» ее предположительно древние индейцы доколумбовой культуры Фремонт и Анасази. Ученые считают, что рассказанная на «Газетном камне» (от англ. Newspaper Rock) история «высекалась» как в доисторический период, так и после знакомства с европейцами. Судя по многочисленным изображениям животных, таких как бизоны, кабаны и мамонты, история каменной «газеты» повествует об охоте, приручении лошадей и быков, а также изобретении колеса и орудий труда.
Всего на Ньюспейпер-Рок насчитывается около 650 различных изображений зверей, людей и символов. Однако в древней «газете» так и не удалось найти ответ, почему для столь большого количества петроглифов была выбрана относительно небольшая площадка.
Куэва-де-лас-Манос, Аргентина
Дословно «Пещера рук» (с испанского Cueva de las Manos) сохранила на своих каменных стенах отпечатки сотен рук, причем, в основном левых (Приблизительно из 800 наскальных рисунков больше 90% изображают левую ладонь). Она находится на юге Аргентины в провинции Санта-Крус (163 км от города Перито-Морено) в долине реки Пинтурас.
На первый взгляд ладошки с растопыренными пальцами выглядят очень современно, как будто кто-то распылил баллончик с краской о трафарет. На самом же деле наскальные рисунки были созданы предположительно от 13 000 до 9 000 лет назад. К слову, ученые предполагают, что этот наскальный «автограф» был оставлен с помощью распыления краски вокруг приложенной к стене ладони.
Вероятно, в правой руке художник держал костяные трубочки для разбрызгивания красителя. Левая, соответственно, служила натурой. Больше всего рук находятся на входном камне — как будто они приветствуют вошедшего в патагонскую пещеру. Существует мнение, что изображение рук означало переход во взрослую жизнь, поэтому на стенах этого почитаемого предками индейцев места отпечатаны ладони мальчиков-подростков.
Альтамира, Испания
Многие называют пещеру, расположенную на севере Испании, «Сикстинской капеллой первобытного искусства». Ее стены расписаны уникальными наскальными «картинами» эпохи палеолита. Возраст изображенных на стенах и потолке Альтамиры (с исп. «La cueva de Altamira») рисунков насчитывает около 20 тысяч лет.
Из-за большого потока туристов рисунки стали разрушаться. Чтобы сберечь наскальную живопись, Альтамира была закрыта для посещения. В 2001 году в музейном комплексе, расположенном рядом с пещерой, были открыты копии панно Большого плафона, которыми можно полюбоваться, не нанося вред хрупким петроглифам.
Расположенная в 30 км от города Сантандер (Кантабрия), она была открыта в 1879 году испанским юристом и археологом-любителем Марселино Санс де Саутуола. Вернее, именно ему приписывают открытие наскальных рисунков. Марселино исследовал Альтамиру и раньше (в 1875 году), а до него о необычных древних находках (орудия труда, кости, рога), найденных в пещере, оповестил местный пастух.
В один прекрасный день, когда Саутуола взял с собой на раскопки 6-летнюю дочь Марию, ему улыбнулась удача. Девочка была крайне любознательна и первой разглядела наскальный рисунок бизона. Так мир узнал о 270-метровой пещере, своды которой пестрят полихромными изображениями животных и человеческих ладоней.
Примечательно, что для придания цвета древние художники использовали уголь и охру, а для придания объема — рельеф стен. Подлинность первобытной живописи многие ученые поставили под сомнение и обвинили Марселино Санс де Саутуола в подделывании. И только после смерти первооткрывателя, в 1902 году мир признал уникальность Альтамиры.
Альта, Норвегия
Петроглифы, найденные близ Северного полярного круга в городе Альта в 1970-х годах, доказывают, что предположительно в период 4200-500 лет до нашей эры эта местность была заселена людьми. От них остались около пяти тысяч восхитительных наскальных рисунков на 45 археологических участках.
Крупнейший и единственный открытый для посещений расположился в 4 км от города Альта. Около 3 000 изображений, которые находятся под открытым небом, были внесены в список Всемирного наследия. Это единственный в Норвегии памятник-объект ЮНЕСКО доисторического периода. Петроглифы рассказывают о том, как древние предки скандинавов рыбачили (изображение рыбака, держащего большую рыбу в руках), охотились (сцены, на которых показано, как охотники загоняли стада оленей в воду, где те были более уязвимы, и настигали их копьями) и отдыхали (танцевальные сюжеты). Кроме того, многие петроглифы изображают религиозные ритуалы, такие как шаманские обряды с бубном.
Калбак-Таш, Россия
Комплекс наскальных композиций Калбак-Таш (Тялбак-Таш) находится на правом берегу реки Чуи на 723-м километре Чуйского тракта между селами Иня и Иодро. Это урочище — крупнейшее скопление петроглифов в Горном Алтае, протяженность его составляет около 10 км. В алтайской галерее насчитывается свыше 5 000 рисунков и рунических надписей. Животные мотивы — самые популярные в Калбак-Таше. Чаще всего в урочище встречаются изображения быков, оленей, волков, барсов и других животных, распространенных на Алтае.
Калбак-Таш был древним святилищем для людей разных веков: от неолита (VI–IV тыс. лет до н.э) до древнетюркской эпохи (VII–X вв. до н. э.). Помимо скифских изображений животных, людей и сцен охоты, в Калбакташском святилище встречаются также родовые фамильные знаки тамги, относящиеся к древнетюркской эпохе, а также ритуальные сюжеты, изображающие шаманов с их звериными спутниками кер-тютпы, переносящие хозяев в подземный мир.
Урочище Калбак-Таш входит в состав природно-хозяйственного парка «Чуй-Оозы» — особо охраняемой природной территории Республики Алтай.