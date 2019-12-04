Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Шотландец нашел в реке огромный золотой самородок

Анастасия Баринова
04 декабря 2019
Он состоит из двух частей и в собранном виде напоминает бублик.

Шотландский кладоискатель намыл на дне реки большой и необычный золотой самородок. Он состоит из двух частей: 3,1 унции (89,6 г) и 1,1 унции (31,7 г). Второй фрагмент находился на расстоянии 30 сантиметров и был обнаружен через полчаса после первого, сообщает Daily Mail.

Поначалу охотник за сокровищами даже не понял, что нашел: он вел поиски, погрузившись в воду с маской и трубкой, и просто сбрасывал все найденное в ведро. Лишь спустя несколько дней, разбирая улов, он заметил, что два крупных фрагмента не только золотые, но и идеально подходят друг другу. При взгляде сверху это не так очевидно, но снизу части складываются в единое целое практически без зазоров.

«Бублик» весом в 4,2 унции (121,3 г, 22 карата) оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей). Ему дали имя The Reunion Nugget – «Воссоединение самородка». По словам Ли Палмера (Lee Palmer), ведущего эксперта в области драгоценных металлов и автора книги «Золотые явления Британии», это самый большой самородок из всех существующих в стране.

Специалисты считают, что дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу или ледник. Науке также известны древние предметы с похожими отверстиями – они были сделаны так называемого неолитического рога, использовавшегося земледельцами в железном веке.

Судьба находки решается: она может быть выкуплена Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии, но на нее также претендует The Crown Estate, государственный фонд «Собственность Короны».

До настоящего времени титул крупнейшего золотого самородка, найденного в Великобритании за 500 лет, удерживал «Дуглас» (The Douglas Nugget) весом 85,7 г. В 2016 году он был обнаружен в другой шотландской реке.

Узнайте об интересных археологических находках в Шотландии.