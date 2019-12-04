Шотландец нашел в реке огромный золотой самородок

«Бублик» весом в 4,2 унции (121,3 г, 22 карата) оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей). Ему дали имя The Reunion Nugget – «Воссоединение самородка». По словам Ли Палмера (Lee Palmer), ведущего эксперта в области драгоценных металлов и автора книги «Золотые явления Британии», это самый большой самородок из всех существующих в стране.

Специалисты считают, что дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу или ледник. Науке также известны древние предметы с похожими отверстиями – они были сделаны так называемого неолитического рога, использовавшегося земледельцами в железном веке.



Судьба находки решается: она может быть выкуплена Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии, но на нее также претендует The Crown Estate, государственный фонд «Собственность Короны».



До настоящего времени титул крупнейшего золотого самородка, найденного в Великобритании за 500 лет, удерживал «Дуглас» (The Douglas Nugget) весом 85,7 г. В 2016 году он был обнаружен в другой шотландской реке.



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