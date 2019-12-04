Шотландец нашел в реке огромный золотой самородок

Шотландский кладоискатель намыл на дне реки большой и необычный золотой самородок. Он состоит из двух частей: 3,1 унции (89,6 г) и 1,1 унции (31,7 г). Второй фрагмент находился на расстоянии 30 сантиметров и был обнаружен через полчаса после первого, сообщает Daily Mail.
Treasure hunter finds 22-karat gold nugget worth $100K in Scottish riverbed https://t.co/FYlCBAssmy pic.twitter.com/DqyXGxcgHU— New York Post (@nypost) December 3, 2019
Поначалу охотник за сокровищами даже не понял, что нашел: он вел поиски, погрузившись в воду с маской и трубкой, и просто сбрасывал все найденное в ведро. Лишь спустя несколько дней, разбирая улов, он заметил, что два крупных фрагмента не только золотые, но и идеально подходят друг другу. При взгляде сверху это не так очевидно, но снизу части складываются в единое целое практически без зазоров.
Treasure hunter funds Britain's biggest-ever nugget worth £80,000 of 22-carat gold in Scottish riverbedhttps://t.co/qQ9AhxULon— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 3, 2019
«Бублик» весом в 4,2 унции (121,3 г, 22 карата) оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей). Ему дали имя The Reunion Nugget – «Воссоединение самородка». По словам Ли Палмера (Lee Palmer), ведущего эксперта в области драгоценных металлов и автора книги «Золотые явления Британии», это самый большой самородок из всех существующих в стране.
Специалисты считают, что дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу или ледник. Науке также известны древние предметы с похожими отверстиями – они были сделаны так называемого неолитического рога, использовавшегося земледельцами в железном веке.
Судьба находки решается: она может быть выкуплена Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии, но на нее также претендует The Crown Estate, государственный фонд «Собственность Короны».
До настоящего времени титул крупнейшего золотого самородка, найденного в Великобритании за 500 лет, удерживал «Дуглас» (The Douglas Nugget) весом 85,7 г. В 2016 году он был обнаружен в другой шотландской реке.
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