Шотландия полностью перейдет на «зелёную» энергию к 2021 году

В первой половине 2019 года ветряные турбины Шотландии давали достаточно энергии для питания каждого дома в стране и миллионов домов в Северной Англии. Крупнейшая энергетическая ферма страны Beatrice Offshore Wind Farm на данный момент обеспечивает энергией 450 000 домохозяйств. В 2022 году начнется строительство энергетической фермы Seagreen, которая сможет самостоятельно обеспечить энергией миллион домов.

Великобритания поставила цель достичь к 2050 году нулевого выброса парниковых газов, но ее часть — Шотландия — планирует сделать это еще раньше. Государство нацелилось достичь нулевого выброса к 2045 году и поставило контрольную точку в 2030 году — к этому времени выброс должен быть на 75% меньше, чем аналогичные показатели в 1990 году. Цель страны носит юридически обязательный характер и касается нулевого показателя для выброса всех парниковых газов, а не только углекислого газа.

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