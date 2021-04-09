Сильнейший ливень обнажил корабль XIX века, погребённый в песках на побережье Австралии

Корабль, названный The Buster, в 1893 году отправился из Новой Шотландии (Канада) в Вулгулгу, чтобы погрузить лес и переправить его в Новую Зеландию. 17 февраля того же года судно было пришвартовано на причале в Вулгулге, но из-за шторма сорвалась якорная цепь — корабль унесло в море, а затем вынесло на берег.

Теперь The Buster находится под охраной Управления окружающей среды и наследия, однако большую часть времени обломки судна скрыты песком и частично обнажаются раз в несколько лет в зависимости от приливов и осадков.

Археолог Брэд Дункан заявил, что это «один из наиболее хорошо сохранившихся затонувших кораблей» в мире.