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Жизнь планеты

Сильнейший ливень обнажил корабль XIX века, погребённый в песках на побережье Австралии

National Geographic Россия
09 апреля 2021
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Фото: Stephanie Burnip / Facebook
Старожилы утверждают, что оно еще никогда не выходило наружу почти полностью.

В результате непогоды, охватившей Новый Южный Уэльс, был обнаружен корабль XIX века, выброшенный на берег во время шторма более 130 лет назад.

39-метровое судно на главном пляже Вулгулги, городка к северу от Кофс-Харбора на северном побережье штата, было полностью обнажено после того, как сильный дождь вытеснил песок, который обычно покрывает его.

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Обломки судна The Buster
Фото: Stephanie Burnip / Facebook
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Обломки судна The Buster
Фото: Stephanie Burnip / Facebook
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Обломки судна The Buster
Фото: Stephanie Burnip / Facebook

Корабль, названный The Buster, в 1893 году отправился из Новой Шотландии (Канада) в Вулгулгу, чтобы погрузить лес и переправить его в Новую Зеландию. 17 февраля того же года судно было пришвартовано на причале в Вулгулге, но из-за шторма сорвалась якорная цепь — корабль унесло в море, а затем вынесло на берег.

Теперь The Buster находится под охраной Управления окружающей среды и наследия, однако большую часть времени обломки судна скрыты песком и частично обнажаются раз в несколько лет в зависимости от приливов и осадков.

Археолог Брэд Дункан заявил, что это «один из наиболее хорошо сохранившихся затонувших кораблей» в мире.

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