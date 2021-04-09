Сильнейший ливень обнажил корабль XIX века, погребённый в песках на побережье Австралии
В результате непогоды, охватившей Новый Южный Уэльс, был обнаружен корабль XIX века, выброшенный на берег во время шторма более 130 лет назад.
39-метровое судно на главном пляже Вулгулги, городка к северу от Кофс-Харбора на северном побережье штата, было полностью обнажено после того, как сильный дождь вытеснил песок, который обычно покрывает его.
Корабль, названный The Buster, в 1893 году отправился из Новой Шотландии (Канада) в Вулгулгу, чтобы погрузить лес и переправить его в Новую Зеландию. 17 февраля того же года судно было пришвартовано на причале в Вулгулге, но из-за шторма сорвалась якорная цепь — корабль унесло в море, а затем вынесло на берег.
Теперь The Buster находится под охраной Управления окружающей среды и наследия, однако большую часть времени обломки судна скрыты песком и частично обнажаются раз в несколько лет в зависимости от приливов и осадков.
Археолог Брэд Дункан заявил, что это «один из наиболее хорошо сохранившихся затонувших кораблей» в мире.