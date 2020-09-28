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Жизнь планеты

Скалу Улуру сотрут из Google Street View по просьбе местного племени

Анастасия Крутикова
28 сентября 2020
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Фото: Paul BalfeFollow / Flickr
Эта величественная плоская скала в Австралии является священным местом для аборигенов племени анангу.

В центре австралийской пустыни на Северной территории лежит огромная монолитная скала из песчаника, которую издавна считают священной местные аборигены. Сейчас ей можно любоваться только издалека, с территории Национального парка «Улуру — Ката-Тьюта», занимающего 1300 квадратных километров и включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скала была открыта для посещения долгое время, но в прошлом году туристам запретили подъем на монолит из песчаника. 

Это было связано не только с несколькими десятками смертей, случившихся по неосторожности туристов на скале, но также и с тем, что с 1975 официальными владельцами скалы является племя австралийских аборигенов – анангу. Ранее они отдали монолит в аренду правительству, однако когда Улуру стала достаточно популярной достопримечательностью, анангу подняли вопрос о ее неприкосновенности, беспокоясь за сохранность древних рисунков и собственные таинства. По их мнению, туристы нередко оскверняли скалу, унося оттуда камни (хотя по преданиям они приносили несчастье), играли там в гольф и даже танцевали стриптиз. 

В результате в 2019 году правительство официально запретило туристам подниматься на Улуру. Однако лазейка оставалась: функция просмотра улиц в Google Maps позволяла людям из любой точки земного шара «разгуливать» по скале, осматривая окрестности. В приложении были загружены 360-градусные изображения Улуру, что позволяло пользователям игнорировать запрет на посещение.

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Скала Улуру на закате
Фото: Robyn Jay / Flickr
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Фото: PAk DocK / Flickr

Представитель федеральной ассоциации «Парки Австралии» заявил, что он «предупредил Google Australia о созданных пользователями изображениях Улуру, которые были размещены на их картографической платформе». Организация «потребовал,а чтобы контент был немедленно удален в соответствии с пожеланиями Анангу, традиционных владельцев Улуру, а также Правилами национального парка в области фото- и видеосъемки». В Google Australia отреагировали оперативно и сообщили ABC, что уже работают над удалением всех изображений, включая пользовательский контент, позволяющий виртуально посещать священную скалу. Однако там добавили, что на внесение всех изменений понадобится не менее суток. 

«Мы понимаем, что национальный парк Улуру глубоко священен для народа анангу», – заявил представитель Google Australia. «Как только Parks Australia выразили обеспокоенность по поводу этого пользовательского контента, мы удалили изображения».

Улуру – священный центр мироздания бесчисленных поколений аборигенов Центральной Австралии, она и в буквальном, и в переносном смысле является основным столпом всех их верований. Для них Улуру окружена многочисленными сказаниями, она – средоточие обширного цикла мифов и обрядов, связанных с деяниями предков, живших во Время сновидений (тьюкурпа), когда создавался мир. Согласно легендам, хозяином горы некогда был огромный змей, а на ее склонах живет другой персонаж легенд – черный варан. Во время проведения различных ритуалов для мужчин или женщин племени людям противоположного пола строго запрещается подниматься на скалу законами анангу. 

Почитайте о странных и жестоких ритуалах инициации в других племенах. 

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