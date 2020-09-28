Скалу Улуру сотрут из Google Street View по просьбе местного племени

В центре австралийской пустыни на Северной территории лежит огромная монолитная скала из песчаника, которую издавна считают священной местные аборигены. Сейчас ей можно любоваться только издалека, с территории Национального парка «Улуру — Ката-Тьюта», занимающего 1300 квадратных километров и включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скала была открыта для посещения долгое время, но в прошлом году туристам запретили подъем на монолит из песчаника.
Это было связано не только с несколькими десятками смертей, случившихся по неосторожности туристов на скале, но также и с тем, что с 1975 официальными владельцами скалы является племя австралийских аборигенов – анангу. Ранее они отдали монолит в аренду правительству, однако когда Улуру стала достаточно популярной достопримечательностью, анангу подняли вопрос о ее неприкосновенности, беспокоясь за сохранность древних рисунков и собственные таинства. По их мнению, туристы нередко оскверняли скалу, унося оттуда камни (хотя по преданиям они приносили несчастье), играли там в гольф и даже танцевали стриптиз.
В результате в 2019 году правительство официально запретило туристам подниматься на Улуру. Однако лазейка оставалась: функция просмотра улиц в Google Maps позволяла людям из любой точки земного шара «разгуливать» по скале, осматривая окрестности. В приложении были загружены 360-градусные изображения Улуру, что позволяло пользователям игнорировать запрет на посещение.
Представитель федеральной ассоциации «Парки Австралии» заявил, что он «предупредил Google Australia о созданных пользователями изображениях Улуру, которые были размещены на их картографической платформе». Организация «потребовал,а чтобы контент был немедленно удален в соответствии с пожеланиями Анангу, традиционных владельцев Улуру, а также Правилами национального парка в области фото- и видеосъемки». В Google Australia отреагировали оперативно и сообщили ABC, что уже работают над удалением всех изображений, включая пользовательский контент, позволяющий виртуально посещать священную скалу. Однако там добавили, что на внесение всех изменений понадобится не менее суток.
Улуру – священный центр мироздания бесчисленных поколений аборигенов Центральной Австралии, она и в буквальном, и в переносном смысле является основным столпом всех их верований. Для них Улуру окружена многочисленными сказаниями, она – средоточие обширного цикла мифов и обрядов, связанных с деяниями предков, живших во Время сновидений (тьюкурпа), когда создавался мир. Согласно легендам, хозяином горы некогда был огромный змей, а на ее склонах живет другой персонаж легенд – черный варан. Во время проведения различных ритуалов для мужчин или женщин племени людям противоположного пола строго запрещается подниматься на скалу законами анангу.
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