Сказочная башня в лесах Аляски

Строительство дома, известного в наши дни как Dr. Suess House («Дом доктора Сьюза»), началось в конце прошлого века. Тогда он выглядел совсем обычно: бывший владелец возвел в лесу между Уиллоу и Талкитной ничем не примечательный деревянный особняк.

Планировалось, что из окон будет открываться вид на гору Мак-Кинли, и первоначально это была достижимая мечта: строительство велось после лесного пожара, когда деревьев вокруг или не было, или они были низкими. Однако довольно быстро лес восстановился, и владелец надстроил еще один этаж. Затем он умер, и дом оставался заброшенным в течение десяти лет.

Новый хозяин столкнулся с необходимостью ремонта, но в процессе работ он решил, что, помимо обновления имеющейся конструкции, ничто не мешает ему также увеличить здание в высоту. Построив дополнительный этаж, владелец не остановился на этом — так, что в итоге обычный домик в лесу превратился в 12-этажную сказочную башню. Наращивать ее вверх уже не представляется возможным: в настоящее время собственник решает вопрос укрепления конструкции от ветров.

Неофициальное название «Дом доктора Сьюза» башня получила в честь известного американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза Гейзеля: на страницах его книг можно встретить такие же причудливые иллюстрации. Здание, хоть и является частной собственностью, доступно для посещения; дорога из Талкитны занимает всего полчаса. До крупнейшего города Аляски, Анкориджа, расстояние составляет 210 километров.

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