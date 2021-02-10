Сколько цветов вы видите на картинке?

В сети набирает популярность очередная оптическая иллюзия. Пользователь Twitter jade⁷🍓(slow ♡) выложил картинку и предложил аудитории определить, сколько на ней изображено цветов.
В тысячах комментариев к картинке пользователи Twitter предлагали свои варианты ответов, и мнения сильно разделились. В основном, в ответах содержались цифры в диапазоне от 3 до 17.
How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ— jade⁷🍓(slow ♡) (@0UTR0EG0) February 4, 2021
Издание ScienceAlert предложило объяснение этой иллюзии, которое основывается на трудах австрийского физика Эрнста Маха. Работая профессором математики и физики в Университете Граца в 1860-х годах, он проявил глубокий интерес к оптике и акустике.
В 1865 году ученый заинтересовался иллюзией, подобной той, которую мы видим на картинке. Мах заметил, что похожие цвета слегка контрастирующих оттенков становятся легко различимыми, когда находятся рядом, но их труднее отличить, когда они разделены. Этот эффект был назван «полосы Маха» в его честь.
Эффект полос Маха обусловлен нерезким маскированием, выполняемым зрительной системой человека в канале яркости изображения, снятого сетчаткой. Мах сообщил об этом эффекте в 1865 году, предположив, что фильтрация осуществляется в самой сетчатке путем бокового торможения ее нейронов.
Наша сетчатка немного похожа на экран в кинотеатре, ведь она улавливает свет, проецируемый через зрачок. Этот экран покрыт рецепторами, некоторые из которых более энергично реагируют на более яркий свет и посылают в мозг шквал сигналов.
Если мы представим, что две клетки посылают в мозг два очень похожих сигнала, то ответом мозга будет то, что они одного цвета. Но природа разработала хитрый трюк, который помогает нашему мозгу легче различать закономерности среди похожих оттенков. Каждый раз, когда отдельная светочувствительная клетка посылает сигнал, она приказывает своим ближайшим соседям замолчать.
Это тормозящее влияние на клетки прямо на границе заставляет их реагировать уникальным образом, эффективно увеличивая разницу между оттенками.
Схема выше поможет объяснить происходящее. Более яркий свет заставляет рецепторы более интенсивно запускать соответствующую нервную клетку. В то же время каждая светочувствительная клетка ослабляет нервы своих соседей. В результате нервы на границе между различными оттенками посылают сигналы, которые усиливают разницу, обеспечивая четкий пограничный сигнал для вашего мозга.
Эта способность работает во множестве оптических иллюзий, включая сводящую с ума «мерцающую сетку» точек, на которой вы никогда не сможете сосредоточиться.
Хотя боковое торможение объясняет, почему наши глаза могут лучше различать похожие оттенки, когда они соприкасаются друг с другом, это не совсем объясняет, почему некоторые из нас не могут отличить некоторые цвета с едва контрастирующей яркостью.
Тормозящее влияние не является единственным фактором, указывающим нашему мозгу, как интерпретировать изображение. Окружающие источники света, различия в яркости наших экранов и мониторов и даже точный клеточный состав нашей сетчатки глаза делают ответ на предложенную оптическую иллюзию совершенно разным.
Учитывая такое количество переменных, можно ожидать, что мы не согласимся друг с другом по поводу того, где именно заканчивается один оттенок розового и начинается следующий.
Посмотрите и на другую иллюзию — загадку движущихся кругов.