Сколько цветов вы видите на картинке?

Издание ScienceAlert предложило объяснение этой иллюзии, которое основывается на трудах австрийского физика Эрнста Маха. Работая профессором математики и физики в Университете Граца в 1860-х годах, он проявил глубокий интерес к оптике и акустике.

В 1865 году ученый заинтересовался иллюзией, подобной той, которую мы видим на картинке. Мах заметил, что похожие цвета слегка контрастирующих оттенков становятся легко различимыми, когда находятся рядом, но их труднее отличить, когда они разделены. Этот эффект был назван «полосы Маха» в его честь.

Эффект полос Маха обусловлен нерезким маскированием, выполняемым зрительной системой человека в канале яркости изображения, снятого сетчаткой. Мах сообщил об этом эффекте в 1865 году, предположив, что фильтрация осуществляется в самой сетчатке путем бокового торможения ее нейронов.