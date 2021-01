Сквоттеры захватили древнейший археологический объект Америки

Перуанский город Караль подвергся нашествию людей, которые селятся на самовольно захваченных землях.

VIDEO The 5,000-year-old Caral citadel in Peru, one of the oldest civilizations in the Americas, is being damaged by rural workers who invade parts of the archeological site to build their homes and plant crops pic.twitter.com/04B6u3CMKq