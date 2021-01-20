Сквоттеры захватили древнейший археологический объект Америки

Старейший археологический объект в Америке, просуществовавший 5000 лет, находится под угрозой со стороны сквоттеров, утверждающих, что пандемия коронавируса не оставила им другого выбора, кроме как занять священный город.
Ситуация стала настолько плохой, что археологу Рут Шади, обнаружившей место Караль в Перу, угрожает смерть, если она не откажется от исследования его сокровищ.
Сквоттингом называется самовольный захват земель или зданий человеком, не являющимся их собственником или арендатором. Явление было широко распространено в английских колониях в Северной Америке, а затем в США (до 1862), в Австралии и некоторых других странах.
Вторжение сквоттеров в Караль началось в марте прошлого года после начала пандемии коронавирусной инфекции. Люди начали селиться на территории города в вагончиках, строить жилища и использовать окружающую землю для целей подсобного хозяйства.
Караль расположен в долине реки Супе примерно в 182 км к северу от столицы Лимы и в 20 км от Тихого океана. Город, возникший между 3000 и 1800 годами до нашей эры в засушливой пустыне, является колыбелью цивилизации в Северной и Южной Америке.
Его люди были современниками Египта фараонов и великих месопотамских цивилизаций. Он предшествует гораздо более известной империи инков на 45 веков.
Однако все это не остановило сквоттеров, которые воспользовались ослаблением полицейского контроле в Карале в течение 107 дней изоляции. В общей сложности они захватили более 10 гектаров археологического памятника Чупачигарро, высадив авокадо, фруктовые деревья и фасоль.
VIDEO The 5,000-year-old Caral citadel in Peru, one of the oldest civilizations in the Americas, is being damaged by rural workers who invade parts of the archeological site to build their homes and plant crops pic.twitter.com/04B6u3CMKq— AFP News Agency (@AFP) January 18, 2021
«Мы объяснили им, что этот объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и то, что они делают, серьезно и может привести к тому, что они попадут в тюрьму. Но они не хотят уезжать», — отмечает Мейта.
Рут Шади, руководящая археологическими исследованиями в Карале с 1996 года, говорит, что за вторжениями стоят торговцы землей, которые незаконно занимают государственные или охраняемые земли, чтобы затем продать их в личных целях.
74-летняя Шади провела последнюю четверть века в Карале, пытаясь изучить социальную историю и наследие древней цивилизации, например, то, как методы строительства, которые они использовали, противостояли землетрясениям.
«Эти конструкции возрастом до пяти тысяч лет оставались стабильными до настоящего времени, и инженеры-строители из Перу и Японии будут применять эту технологию», — говорит Шади.
Жители Караля понимали, что живут на сейсмической территории. У их строений были корзины, заполненные камнями у основания, которые смягчали движение земли и предотвращали обрушение конструкции.
Peru's Caral, oldest city in the Americas, under threat from squatters https://t.co/K1VDjmTRnr— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) January 19, 2021
Угрозы вынудили Шади жить в Лиме под защитой. На прошлой неделе правительство наградило ее орденом «За заслуги перед народом».
«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ни ваше здоровье, ни ваша жизнь не подвергались риску из-за последствий получаемых вами угроз», — сказал ей на церемонии президент Перу Франсиско Сагасти.
Караль был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году. Его площадь составляет 66 гектаров, и над ним возвышаются семь каменных пирамид, которые, кажется, загораются, когда на них падают солнечные лучи.
Считается, что цивилизация была мирной и не использовала ни оружия, ни оборонительных укреплений.
Во время изоляции в этом районе было разграблено несколько археологических памятников, а в июле полиция арестовала двух человек за частичное разрушение участка, на котором хранились мумии и керамика.
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