Сквоттеры захватили древнейший археологический объект Америки

Старейший археологический объект в Америке, просуществовавший 5000 лет, находится под угрозой со стороны сквоттеров, утверждающих, что пандемия коронавируса не оставила им другого выбора, кроме как занять священный город.

Ситуация стала настолько плохой, что археологу Рут Шади, обнаружившей место Караль в Перу, угрожает смерть, если она не откажется от исследования его сокровищ.

Сквоттингом называется самовольный захват земель или зданий человеком, не являющимся их собственником или арендатором. Явление было широко распространено в английских колониях в Северной Америке, а затем в США (до 1862), в Австралии и некоторых других странах.

Вторжение сквоттеров в Караль началось в марте прошлого года после начала пандемии коронавирусной инфекции. Люди начали селиться на территории города в вагончиках, строить жилища и использовать окружающую землю для целей подсобного хозяйства.