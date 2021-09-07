Следующий солнечный супершторм может вызвать глобальный «интернет-апокалипсис»

Магнитный щит нашей планеты не позволяет солнечному ветру причинить какой-либо реальный ущерб Земле или ее жителям, но иногда, примерно раз в столетие, ветер перерастает в полномасштабную солнечную бурю. Как отмечается в новом исследовании, последствия от такой экстремальной космической погоды могут иметь катастрофический эффект для нашего современного образа жизни.
Эксперты утверждают, что сильная солнечная буря может ввергнуть мир в «интернет-апокалипсис», из-за которого значительная часть общества лишится интернета на недели или даже месяцы.
Отчасти проблема заключается в том, что экстремальные солнечные бури (также называемые выбросами корональной массы) относительно редки; Согласно статье, ученые оценивают вероятность прямого воздействия экстремальной космической погоды на Землю в пределах от 1,6 до 12 процентов за десятилетие.
В недавней истории было зарегистрировано только две таких бури: в 1859 году и в 1921 году. Геомагнитная буря 1859 года, также известная как событие Кэррингтона, вызвала на Земле отказ телеграфных систем, а также полярные сияния по всему миру, в том числе в районе экватора.
Менее крупные солнечные бури происходили в 1960 и 1989 годах. Они вызвали сбои в системах радиосвязи. Исследователи отмечают, что с тех пор цивилизация стала в большей степени зависеть от глобального интернета, и потенциальные воздействия мощного геомагнитного шторма на эту новую инфраструктуру остаются в значительной степени неизученными. В новой статье эксперты попытались изучить наиболее уязвимые места в этой инфраструктуре.
Хорошая новость заключается в том, что местные и региональные интернет-соединения, вероятно, имеют низкий риск быть поврежденными, поскольку сами оптоволоконные кабели не подвержены влиянию геомагнитно индуцированных токов.
Однако длинные подводные интернет-кабели, соединяющие континенты, оснащены ретрансляторами для усиления оптического сигнала, разнесенными с интервалом примерно от 50 до 150 километров. Эти устройства уязвимы для геомагнитных токов, и целые кабели могут стать бесполезными, если хотя бы один ретранслятор отключится.
Джиоти предсказывает, что в случае такого события наиболее уязвимыми окажутся страны в северных широтах. Трудно предсказать, сколько времени потребуется на ремонт подводной инфраструктуры, но эксперты предполагают, что возможны крупномасштабные отключения интернета, которые продлятся недели или даже месяцы.
«Экономические последствия однодневного сбоя интернета в США оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов. Что если сеть не будет работать в течение нескольких дней или месяцев? Когда следующая большая солнечная буря выйдет из нашей звезды, у людей на Земле будет около 13 часов, чтобы подготовиться к ее приходу. Будем надеяться, что мы готовы максимально использовать это время, когда оно неизбежно наступит», — говорит Джиоти.