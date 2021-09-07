Следующий солнечный супершторм может вызвать глобальный «интернет-апокалипсис»

Отчасти проблема заключается в том, что экстремальные солнечные бури (также называемые выбросами корональной массы) относительно редки; Согласно статье, ученые оценивают вероятность прямого воздействия экстремальной космической погоды на Землю в пределах от 1,6 до 12 процентов за десятилетие.

В недавней истории было зарегистрировано только две таких бури: в 1859 году и в 1921 году. Геомагнитная буря 1859 года, также известная как событие Кэррингтона, вызвала на Земле отказ телеграфных систем, а также полярные сияния по всему миру, в том числе в районе экватора.

Менее крупные солнечные бури происходили в 1960 и 1989 годах. Они вызвали сбои в системах радиосвязи. Исследователи отмечают, что с тех пор цивилизация стала в большей степени зависеть от глобального интернета, и потенциальные воздействия мощного геомагнитного шторма на эту новую инфраструктуру остаются в значительной степени неизученными. В новой статье эксперты попытались изучить наиболее уязвимые места в этой инфраструктуре.

Хорошая новость заключается в том, что местные и региональные интернет-соединения, вероятно, имеют низкий риск быть поврежденными, поскольку сами оптоволоконные кабели не подвержены влиянию геомагнитно индуцированных токов.