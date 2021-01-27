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Жизнь планеты

Слон устроил переполох в тайской деревне: видео

National Geographic Россия
27 января 2021
В результате никто не пострадал.

Жители тайской деревни в провинции Накхоннайок вызвали офицеров службы охраны дикой природы на помощь после того, как группа слонов зашла на их земли в поисках еды.

Двое сотрудников пытались отогнать животных, но один из слонов пришел в ярость, когда его потревожили во время трапезы. Он развернулся и бросился на двух мужчин. Дикий слон, известный под именем Сарика, перестал бежать за офицерами, когда увидел, что они отступают. Затем Сарика продолжил есть фрукты с остальными слонами.

Один из офицеров сказал, что во время засушливого сезона стадо из более чем 40 слонов бродит по этой местности в поисках корма.

«Когда приходят слоны, нам обычно звонят люди, живущие поблизости. Мы стараемся помочь им, как можем, но некоторые из животных агрессивны», — Амнат Норасин, офицер по охране дикой природы.

По словам жителей деревни, слоны обедали почти два часа, прежде чем Сарика отправился искупаться в ближайшем пруду, после чего он, наконец, ушел обратно в лес.

В дикой природе Таиланда живут около 2000 слонов и примерно столько же в заповедниках и зоопарках, а также работают на свадьбах и фестивалях. 

Слоны являются охраняемыми животным в Таиланде, и за их убийство предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере 1000 бат (около 2500 рублей).

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