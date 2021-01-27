Слон устроил переполох в тайской деревне: видео

Жители тайской деревни в провинции Накхоннайок вызвали офицеров службы охраны дикой природы на помощь после того, как группа слонов зашла на их земли в поисках еды.

Двое сотрудников пытались отогнать животных, но один из слонов пришел в ярость, когда его потревожили во время трапезы. Он развернулся и бросился на двух мужчин. Дикий слон, известный под именем Сарика, перестал бежать за офицерами, когда увидел, что они отступают. Затем Сарика продолжил есть фрукты с остальными слонами.