Слон устроил переполох в тайской деревне: видео

Жители тайской деревни в провинции Накхоннайок вызвали офицеров службы охраны дикой природы на помощь после того, как группа слонов зашла на их земли в поисках еды.
Двое сотрудников пытались отогнать животных, но один из слонов пришел в ярость, когда его потревожили во время трапезы. Он развернулся и бросился на двух мужчин. Дикий слон, известный под именем Сарика, перестал бежать за офицерами, когда увидел, что они отступают. Затем Сарика продолжил есть фрукты с остальными слонами.
Один из офицеров сказал, что во время засушливого сезона стадо из более чем 40 слонов бродит по этой местности в поисках корма.
По словам жителей деревни, слоны обедали почти два часа, прежде чем Сарика отправился искупаться в ближайшем пруду, после чего он, наконец, ушел обратно в лес.
В дикой природе Таиланда живут около 2000 слонов и примерно столько же в заповедниках и зоопарках, а также работают на свадьбах и фестивалях.
Слоны являются охраняемыми животным в Таиланде, и за их убийство предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере 1000 бат (около 2500 рублей).
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