Смертный приговор и его невиновные жертвы

Ронни Бриджмен (так тогда звали Аджаму) был признан виновным на основании показаний 13-летнего мальчика, который заявил, что видел, как Бриджмен и еще один парень напали на Фрэнкса на перекрестке. Никаких иных доказательств — ни добытых в результате криминалистической экспертизы, ни вещественных — у суда не оказалось. Ранее совершенных преступлений за молодым человеком не числилось. Свидетель защиты утверждал, что Бриджмена не было на месте преступления в момент его совершения. И все же спустя несколько месяцев после ареста старшеклассник был приговорен к смерти.

Через 39 лет выяснилось, что мальчик, свидетельствовавший против Ронни, сразу же попытался отказаться от своих показаний. Однако сотрудники отдела убийств полиции Кливленда пригрозили ему, что арестуют его родителей и предъявят им обвинение в лже­свидетельстве, — об этом он впоследствии расскажет, давая показания в суде. В 2003 году, проведя 27 лет в тюрьме, Ронни Бриджмен (к тому моменту его уже звали Кваме Аджаму) был условно-досрочно освобожден, однако штат Огайо объявил его невиновным лишь по прошествии еще 12 лет, когда в ходе заседания суда был установлен факт лжесвидетельства и неправомерных действий полиции.

Я побеседовал с Аджаму и другими людьми, объединенными одной страшной бедой: они были приговорены к смертной казни за преступления, которых не совершали.

Нынешняя жизнь этих бывших заключенных камеры смертников по-прежнему страшна и трудна. Посттравматический стресс, который испытывает человек, несправедливо приговоренный к казни, не исчезает после освобождения, извинений или даже выплаты материальной компенсации (что, кстати, происходит далеко не всегда).