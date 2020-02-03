Снежного гиганта высотой с 12-этажный дом слепили в Австрии

Снеговик получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает название этого горнолыжного курорта, а также слово Riese, переводящееся с немецкого как «великан».

А теперь взгляните на микроскопический пряничный домик, который стоит на голове самого маленького снеговика.