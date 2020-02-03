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Жизнь планеты

Снежного гиганта высотой с 12-этажный дом слепили в Австрии

03 февраля 2020
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Фото: Riesneralm-Schneemann/facebook.com
Его тут же занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый большой снеговик в мире появился на горнолыжном курорте Ризнеральм в Австрии. Его высота – 38,04 метра, что на 83 сантиметра выше «снежной бабы», слепленной в 2008 году в американском штате Мэн, которой принадлежал предыдущий рекорд:

Возведение снеговика началось в декабре 2019 года. На его постройку ушло 800 тонн снега и 60 тысяч евро на организационные расходы. Как сообщает Deutsche Welle, средства на рекордного снеговика выделили местные туроператоры и спонсоры.

Снеговик получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает название этого горнолыжного курорта, а также слово Riese, переводящееся с немецкого как «великан».

А теперь взгляните на микроскопический пряничный домик, который стоит на голове самого маленького снеговика. 