Снежного гиганта высотой с 12-этажный дом слепили в Австрии

Самый большой снеговик в мире появился на горнолыжном курорте Ризнеральм в Австрии. Его высота – 38,04 метра, что на 83 сантиметра выше «снежной бабы», слепленной в 2008 году в американском штате Мэн, которой принадлежал предыдущий рекорд:
Il pupazzo di neve più grande del mondo è in #Austria. È stato costruito in Stiria,nel comprensorio sciistico #Riesneralm. Alto 38,04 metri, il cappello ( pieno di neve) è alto 6 metri.Per costruirlo ci sono voluti 40 giorni di lavoro e sono state usate 800 ton neve artificiale pic.twitter.com/Lgfi7Lywj3— Jeanne Perego (@jeperego) February 2, 2020
Возведение снеговика началось в декабре 2019 года. На его постройку ушло 800 тонн снега и 60 тысяч евро на организационные расходы. Как сообщает Deutsche Welle, средства на рекордного снеговика выделили местные туроператоры и спонсоры.
Снеговик получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает название этого горнолыжного курорта, а также слово Riese, переводящееся с немецкого как «великан».
А теперь взгляните на микроскопический пряничный домик, который стоит на голове самого маленького снеговика.