Со дна Марианского желоба впервые провели видеотрансляцию

Пилотируемый глубоководный аппарат «Фэньдоучжэ» с тремя членами экипажа на борту 10 ноября опустился на глубину 10 909 метров в Марианскую впадину. Во время этого погружения впервые осуществлялась прямая трансляция фото и видео на поверхность.

На записи, снятой и переданной глубоководной камерой на этой неделе, видно, как бело-зеленый китайский подводный аппарат движется сквозь темную воду, окруженный облаками наносов, медленно приземляясь на морское дно.