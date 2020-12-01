Со дна Марианского желоба впервые провели видеотрансляцию

Пилотируемый глубоководный аппарат «Фэньдоучжэ» с тремя членами экипажа на борту 10 ноября опустился на глубину 10 909 метров в Марианскую впадину. Во время этого погружения впервые осуществлялась прямая трансляция фото и видео на поверхность.
На записи, снятой и переданной глубоководной камерой на этой неделе, видно, как бело-зеленый китайский подводный аппарат движется сквозь темную воду, окруженный облаками наносов, медленно приземляясь на морское дно.
Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», подводный аппарат, оснащенный роботизированным манипулятором для сбора биологических образцов и сонарными «глазами», которые используют звуковые волны для идентификации окружающих объектов, совершил многократные погружения для проверки своих возможностей.
Предыдущие исследования показали, что на дне Марианского желоба процветают сообщества одноклеточных организмов, которые питаются органическими отходами на дне, однако там очень мало крупных животных.
Тем не менее, китайские ученые сообщают, что темные холодные воды впадины изобилуют жизнью. «Фэньдоучжэ» собрал образцы для дальнейшего исследования.
Первое погружение человека на дно Марианского жёлоба было совершено 23 января 1960 года лейтенантом ВМС США Доном Уолшем и исследователем Жаком Пикаром в батискафе «Триест».
26 марта 2012 года кинорежиссер Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку.
28 апреля 2019 года Виктор Весково установил рекорд глубины погружения человека — 10928 м и стал первым человеком, покорившим высочайшую вершину мира-Эверест и глубочайшую впадину. В июне 2020 года Весково совершил серию погружений с другими исследователями, доведя количество человек, побывавших в желобе до 13.
У дна Марианского желоба давление воды достигает 108,6 МПа, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту.
#China's manned submersible Fendouzhe(or Striver) made a 10,909-meter dive at Mariana Trench in the W Pacific Ocean, the deepest known point in Earth's seabed. It not only uses a safe stable&powerful energy system, it also has more advanced control &positioning systems.— Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) November 28, 2020
Congrats! pic.twitter.com/TC8aUp1I3m
В этом месяце Пекин создал совместный учебно-исследовательский центр с Международным органом по морскому дну, который будет обучать профессионалов глубоководным технологиям, а также исследовать добычу ценных минералов на дне океана.
Ожидается, что «Фэньдоучжэ» установит стандарты для будущих глубоководных судов Китая.
«Требуется более двух испытаний, прежде чем мы сможем назвать это настоящим успехом», — заявил Чжу Минь, исследователь Китайской академии наук, участвовавший в миссии.