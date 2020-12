Со дна Марианского желоба впервые провели видеотрансляцию

В самой глубокой точке земной поверхности работал китайский глубоководный аппарат «Фэньдоучжэ».

#China's manned submersible Fendouzhe(or Striver) made a 10,909-meter dive at Mariana Trench in the W Pacific Ocean, the deepest known point in Earth's seabed. It not only uses a safe stable&powerful energy system, it also has more advanced control &positioning systems.

Congrats! pic.twitter.com/TC8aUp1I3m