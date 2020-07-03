Собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью
В Турции хотят изменить статус собора Святой Софии с музейного на мечеть. Как сообщает АТОР со ссылкой на турецкие медиа, суры Корана могут начать звучать в здании уже с 15 июля.
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле возобновилась в конце мая этого года: в очередную годовщину падения Константинополя в храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.
По замыслу главы государства, собор Святой Софии должен остаться открытым для туристов, даже если объект снова станет мечетью. По такому принципу сегодня функционирует Голубая мечеть на площади Султанахмет в Стамбуле.
Одна из групп активистов, которая выступает за религиозный статус собора, вновь обратилась с иском в Государственный совет (в первый раз это произошло еще в 2005 году). Рассмотрение иска состоялось 2 июля и заняло всего 17 минут. Решение Госсовета станет известно в течение ближайших 15 дней.
Museum or mosque? Turkey is set to decide on the fate of Istanbul's Hagia Sophia pic.twitter.com/ALKaFu1go8— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 1, 2020
При возвращении Святой Софии религиозного статуса вопрос по христианским фрескам и мозаике вновь станет актуальным. Для религиозных служб по исламским традициям такие изображения не допускаются. По оценке турецких экспертов, власти вряд ли пойдут по пути Османской империи и заново закрасят фрески. Скорее всего, найдется какой-то более технологичный вариант, который позволит скрывать христианские лики во время чтения Корана.
Одним из возможных неудобств для туристов может стать сокращение времени работы самого посещаемого музея страны. По информации Министерства культуры и туризма Турции, собор Святой Софии в 2019 году посетили более 3,7 млн человек.
Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, так что первоначально планировалось сделать в нем полы из золотых слитков.
По преданию именно в этом храме приняла крещение и княгиня Ольга — первая правительница Руси, проповедовавшая христианство среди своих подданных.
После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эрдоган неоднократно высказывал идею о превращении собора в мечеть. Последний раз это произошло в марте 2019 года после того, как президент США Дональд Трамп назвал Иерусалим столицей Израиля, а Голанские высоты — израильской территорией.
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