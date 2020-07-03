Собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью

В Турции хотят изменить статус собора Святой Софии с музейного на мечеть. Как сообщает АТОР со ссылкой на турецкие медиа, суры Корана могут начать звучать в здании уже с 15 июля.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле возобновилась в конце мая этого года: в очередную годовщину падения Константинополя в храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

По замыслу главы государства, собор Святой Софии должен остаться открытым для туристов, даже если объект снова станет мечетью. По такому принципу сегодня функционирует Голубая мечеть на площади Султанахмет в Стамбуле.

Одна из групп активистов, которая выступает за религиозный статус собора, вновь обратилась с иском в Государственный совет (в первый раз это произошло еще в 2005 году). Рассмотрение иска состоялось 2 июля и заняло всего 17 минут. Решение Госсовета станет известно в течение ближайших 15 дней.