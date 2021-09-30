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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Современные дети увидят гораздо больше погодных катаклизмов, чем их бабушки и дедушки

Анастасия Баринова
30 сентября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Новая научная работа — первая, объединяющая демографию и климатологию.

Ученые из Брюссельского университета вместе с коллегами из 37 научных учреждений мира провели масштабное исследование, оценившее воздействие экстремальных погодных условий на протяжении всей жизни у разных поколений. Вывод оказался неутешительным: современные дети столкнутся с непропорциональным увеличением числа экстремальных погодных явлений.

Объединив климатологию и демографию, исследовательская группа провела количественную оценку воздействия засух, жары, неурожая, наводнений, тропических циклонов и лесных пожаров на протяжении жизни человека. Они рассчитали пожизненное воздействие на каждое поколение, родившееся между 1960 и 2020 годами для каждой страны в мире и для каждого сценария глобального потепления.

Оказалось, что при росте глобальных температур на 3 °C ребенок, достигший в 2020 году шестилетнего возраста, в будущем увидит в 2 раза больше лесных пожаров и тропических циклонов, в 3 раза больше речных паводков, в 4 раза больше неурожаев, в 5 раз больше засух и в 36 раз больше волн экстремального тепла по сравнению с опытом его бабушек и дедушек. А при потеплении на 3,5 °C дети, рожденные в 2020 году, испытают в 44 раза больше волн жары.

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Основываясь на текущих климатических тенденциях, ученые вывели средние показатели: нынешних детей ждет примерно в 7 раз больше периодов сильной жары, в 2,6 раза больше засух, в 2,8 раза больше наводнений, почти в 3 раза больше неурожаев и в два раза больше лесных пожаров.

«Это означает, что люди моложе 40 лет сегодня будут жить беспрецедентной жизнью даже при самых мягких сценариях глобального потепления».

На все показатели оказывают влияние региональные различия. Молодое поколение в странах с низкими доходами столкнется с самым сильным увеличением числа проблем. В то время как 53 миллиона детей, родившихся в Европе и Центральной Азии с 2016 года, испытают примерно в четыре раза больше климатических проблем, то 172 миллиона детей того же возраста в странах Африки к югу от Сахары столкнутся с почти шестикратным увеличением числа экстремальных явлений.

Подводя итоги своего исследования, авторы подчеркивают серьезную угрозу безопасности молодых поколений и призывают правительства всех стран мира усилить борьбу с глобальным потеплением. Ученые считают, что если серьезно сократить выбросы и не позволить температуре вырасти более чем на 1,5°C — потенциальное влияние климата на будущие поколения можно снизить в среднем на 24% во всем мире. В частности, для Америки показатель составит −26%, для Европы и Центральной Азии риски снизятся на 28%, а для Ближнего Востока и в Северной Африки даже на 39%.

Поясняя эту мысль более понятным примером, исследователи говорят о том, что сейчас опасные волны жары затрагивают 15% мировой суши. По худшим сценариям к концу века речь будет идти до 46%, тогда как ограничение потепления на уровне 1,5°C, что является целью Парижского климатического соглашения, уменьшило бы площадь до 22%. Это больше, чем сегодня, но значительно меньше, чем при росте температуры на 3 °C.

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