Современные дети увидят гораздо больше погодных катаклизмов, чем их бабушки и дедушки

Ученые из Брюссельского университета вместе с коллегами из 37 научных учреждений мира провели масштабное исследование, оценившее воздействие экстремальных погодных условий на протяжении всей жизни у разных поколений. Вывод оказался неутешительным: современные дети столкнутся с непропорциональным увеличением числа экстремальных погодных явлений.

Объединив климатологию и демографию, исследовательская группа провела количественную оценку воздействия засух, жары, неурожая, наводнений, тропических циклонов и лесных пожаров на протяжении жизни человека. Они рассчитали пожизненное воздействие на каждое поколение, родившееся между 1960 и 2020 годами для каждой страны в мире и для каждого сценария глобального потепления.

Оказалось, что при росте глобальных температур на 3 °C ребенок, достигший в 2020 году шестилетнего возраста, в будущем увидит в 2 раза больше лесных пожаров и тропических циклонов, в 3 раза больше речных паводков, в 4 раза больше неурожаев, в 5 раз больше засух и в 36 раз больше волн экстремального тепла по сравнению с опытом его бабушек и дедушек. А при потеплении на 3,5 °C дети, рожденные в 2020 году, испытают в 44 раза больше волн жары.