Современные дети увидят гораздо больше погодных катаклизмов, чем их бабушки и дедушки

Ученые из Брюссельского университета вместе с коллегами из 37 научных учреждений мира провели масштабное исследование, оценившее воздействие экстремальных погодных условий на протяжении всей жизни у разных поколений. Вывод оказался неутешительным: современные дети столкнутся с непропорциональным увеличением числа экстремальных погодных явлений.
Объединив климатологию и демографию, исследовательская группа провела количественную оценку воздействия засух, жары, неурожая, наводнений, тропических циклонов и лесных пожаров на протяжении жизни человека. Они рассчитали пожизненное воздействие на каждое поколение, родившееся между 1960 и 2020 годами для каждой страны в мире и для каждого сценария глобального потепления.
Оказалось, что при росте глобальных температур на 3 °C ребенок, достигший в 2020 году шестилетнего возраста, в будущем увидит в 2 раза больше лесных пожаров и тропических циклонов, в 3 раза больше речных паводков, в 4 раза больше неурожаев, в 5 раз больше засух и в 36 раз больше волн экстремального тепла по сравнению с опытом его бабушек и дедушек. А при потеплении на 3,5 °C дети, рожденные в 2020 году, испытают в 44 раза больше волн жары.
Основываясь на текущих климатических тенденциях, ученые вывели средние показатели: нынешних детей ждет примерно в 7 раз больше периодов сильной жары, в 2,6 раза больше засух, в 2,8 раза больше наводнений, почти в 3 раза больше неурожаев и в два раза больше лесных пожаров.
На все показатели оказывают влияние региональные различия. Молодое поколение в странах с низкими доходами столкнется с самым сильным увеличением числа проблем. В то время как 53 миллиона детей, родившихся в Европе и Центральной Азии с 2016 года, испытают примерно в четыре раза больше климатических проблем, то 172 миллиона детей того же возраста в странах Африки к югу от Сахары столкнутся с почти шестикратным увеличением числа экстремальных явлений.
Подводя итоги своего исследования, авторы подчеркивают серьезную угрозу безопасности молодых поколений и призывают правительства всех стран мира усилить борьбу с глобальным потеплением. Ученые считают, что если серьезно сократить выбросы и не позволить температуре вырасти более чем на 1,5°C — потенциальное влияние климата на будущие поколения можно снизить в среднем на 24% во всем мире. В частности, для Америки показатель составит −26%, для Европы и Центральной Азии риски снизятся на 28%, а для Ближнего Востока и в Северной Африки даже на 39%.
Поясняя эту мысль более понятным примером, исследователи говорят о том, что сейчас опасные волны жары затрагивают 15% мировой суши. По худшим сценариям к концу века речь будет идти до 46%, тогда как ограничение потепления на уровне 1,5°C, что является целью Парижского климатического соглашения, уменьшило бы площадь до 22%. Это больше, чем сегодня, но значительно меньше, чем при росте температуры на 3 °C.
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