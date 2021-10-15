Создана точная карта самого северного в Азии памятника наскального искусства

Экспедиция Института археологии РАН возобновила исследования самого северного в Азии памятника наскального искусства, расположенного на реке Пегтымель на Чукотке. Итогом первых полевых работ после 13-летного перерыва стало создание точной карты памятника с координатами 341 поверхности с изображениями, привязанными к спутниковым данным, и открытие нового рисунка, на котором изображен северный олень.
Пегтымельские петроглифы в Западной Чукотке — это самое северное в Азии и единственное находящееся за Полярным кругом местонахождение наскальных изображений. Памятник расположен на правом берегу реки Пегтымель, в устье ручья Кээнейкууль. Это скалистые выступы длиной более километра, на которых в 1965 году геолог Николай Саморуков обнаружил поверхности с рисунками: изображения оленей, людей, сцены охоты.
В 2005–2008 годах экспедиция ИА РАН под руководством Екатерины Дэвлет исследовала памятник. Археологи отчистили поверхности с петроглифами от мха и лишайников, провели трасологические исследования и создали факсимильные копии поверхностей с рисунками. Тщательное обследование всех скальных выходов, даже тех, на которых, на первый взгляд, не было петроглифов, очистка поверхностей и изучение труднодоступных участков позволило найти новые изображения. В настоящее время на Пегтымеле известно более 340 поверхностей с петроглифами.
Основные сюжеты наскальных изображений Пегтымеля связаны с бытом обитателей этих мест, его природным миром, отражают верования древних народов, населявших этот край. Это изображения северных оленей — одиночных и в стаде; сцены охоты на оленя, медведя, изображения собак, волков, песцов, птиц, образы обитателей моря — китов, тюленей. Образ человека на наскальных изображениях Пегтымеля — это либо охотник, либо антропоморфная фигура с оружием или каяком.
Основными задачами ученых в новой экспедиции были мониторинг состояния сохранности памятника и его документирование на новом методологическом уровне, с использованием фотограмметрии и спутниковой геодезии. Кроме сотрудников ИА РАН, в отряд вошли участники экспедиций на Пегтымель 2000-х годов, специалисты Лаборатории RSSDA и волонтеры Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа.
Еще предыдущие исследования показали, что постоянные перепады температуры, вода, которая замерзает и оттаивает в трещинах скал, постепенно разрушают скалы с петроглифами. В итоге некоторые камни сползают вниз по скале, обрушиваются, а воды реки Пегтымель заиливают и скрывают камни с изображениями. Обследование, проведенное в 2021 году, добавило к списку природных факторов, влияющих на состояние памятника, и антропогенное воздействие: на скалах появились новые вандальные надписи.
Эта ситуация подтвердила, что необходимо точное картографирование памятника. Исследователи отыскали изображения, задокументированные предыдущими исследователями, определили аварийные плоскости на скалах и занесли в базу данных результаты GNSS-измерений местоположения каждого петроглифа. В результате одним из итогов работы экспедиции стало картографирование всего обрыва длиной около полутора километров и определение координат 341 поверхности с петроглифами.
«Мы определили точные координаты всех плоскостей памятника. Это была сложная работа: десять дней мы просто искали все ранее зафиксированные поверхности, зная лишь по описаниям и фотографиям, где примерно они находятся. Изображения есть как на хорошо заметных плоскостях, так и на небольших, которые трудно обнаружить на очень сложной геометрии скального массива.
Мы смогли найти их так быстро лишь благодаря тому, что с нами работали участники предыдущих экспедиций — без них мы бы потратили на эту работу намного больше времени. Сейчас абсолютно все плоскости имеют точные координаты, и исследователям, которые придут после нас, не нужно будет тратить время на поиски петроглифов», — говорит Елена Леванова.
Для создания трехмерной карты памятника были проведены работы по фотосъемке местности в три этапа. Сначала был создан ортофотоплан территории площадью около 1 км² — цифровое изображение местности, созданное по перекрывающимся исходным фотоснимкам. Это значительно облегчило ориентирование на памятнике.
На втором этапе было сделано 3600 фотоснимков, по которым в дальнейшем будет создана детальная трехмерная карта обрыва для точного позиционирования почти всех поверхностей с рисунками. Но так как часть наскальных композиций находится в гротах и на поверхностях с отрицательным уклоном, ученым пришлось провести документирование отдельных скальных останцев. На основе фотографий и геодезических измерений будет создана единая карта, которая позволит связать все работы по документированию в единую систему координат, раз и навсегда зафиксировав нынешнее состояние памятника.
Третий этап по созданию виртуальной карты включал в себя наземную фотосъемку поверхностей с петроглифами, необходимую для создания точной трехмерной копии наскальных изображений. Объектами документирования были как отдельные камни, так и участки скалы, съемка которых производилась в естественных границах — до края или скола. Полученные в результате виртуальные модели более чем 50 поверхностей с рисунками позволят уточнить прорисовки петроглифов, а также навсегда сохранить трехмерный облик памятника — гораздо полнее и точнее, чем фотография.
Волонтеры, принимающие участие в экспедиции, очистили часть скальных поверхностей от лишайников, мха и грунта. Именно в ходе этих работ был обнаружен новый петроглиф — изображение северного оленя.
«Существуют разработанные реставраторами методики расчистки камня. Эти методики использовали в экспедиции Екатерины Георгиевны Дэвлет, и в результате интенсивной расчистки были найдены новые рисунки. Сейчас мы можем точно сказать, что памятник необходимо чистить: все те изображения, который расчищали 13 лет назад, отлично сохранились и не так сильно покрылись лишайниками.
Новое изображение — это случайная находка нашего волонтера, причем на центральной части памятника, там, где работало до нас много археологов. Казалось бы, памятник прекрасно изучен, но, возможно, на склонах, которые сильно задернованы и покрыты отколовшимися валунами, есть еще не открытые рисунки», — объяснила Леванова.
Недокументированными остались местонахождения к юго-западу от горы Кэйныней и к юго-западу от сопок Анкапаграт. Эти местонахождения, а также другие, возможно еще не найденные памятники, — тема для следующих исследований Петроглифического отряда ИА РАН на Чукотке.