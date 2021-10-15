Создана точная карта самого северного в Азии памятника наскального искусства

Пегтымельские петроглифы в Западной Чукотке — это самое северное в Азии и единственное находящееся за Полярным кругом местонахождение наскальных изображений. Памятник расположен на правом берегу реки Пегтымель, в устье ручья Кээнейкууль. Это скалистые выступы длиной более километра, на которых в 1965 году геолог Николай Саморуков обнаружил поверхности с рисунками: изображения оленей, людей, сцены охоты.

В 2005–2008 годах экспедиция ИА РАН под руководством Екатерины Дэвлет исследовала памятник. Археологи отчистили поверхности с петроглифами от мха и лишайников, провели трасологические исследования и создали факсимильные копии поверхностей с рисунками. Тщательное обследование всех скальных выходов, даже тех, на которых, на первый взгляд, не было петроглифов, очистка поверхностей и изучение труднодоступных участков позволило найти новые изображения. В настоящее время на Пегтымеле известно более 340 поверхностей с петроглифами.