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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Создана точная карта самого северного в Азии памятника наскального искусства

National Geographic Россия
15 октября 2021
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Фото: Институт археологии РАН
Она стала результатом первой за 13 лет экспедиции на Пегтымель.

Экспедиция Института археологии РАН возобновила исследования самого северного в Азии памятника наскального искусства, расположенного на реке Пегтымель на Чукотке. Итогом первых полевых работ после 13-летного перерыва стало создание точной карты памятника с координатами 341 поверхности с изображениями, привязанными к спутниковым данным, и открытие нового рисунка, на котором изображен северный олень.

«Последний раз археологи работали на Пегтымеле в 2008 году. Нам было важно понять, что произошло с памятником за это время, как изменились изображения, что утрачено. Как любой памятник под открытым небом, Пегтымельские петроглифы постепенно разрушаются. Поэтому очень важно создать виртуальную копию памятника, чтобы сохранить его для потомков, чтобы ученые могли работать с уникальными материалами Пегтымеля из любой точки мира», — Елена Леванова, заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН.

Пегтымельские петроглифы в Западной Чукотке — это самое северное в Азии и единственное находящееся за Полярным кругом местонахождение наскальных изображений. Памятник расположен на правом берегу реки Пегтымель, в устье ручья Кээнейкууль. Это скалистые выступы длиной более километра, на которых в 1965 году геолог Николай Саморуков обнаружил поверхности с рисунками: изображения оленей, людей, сцены охоты.

В 2005–2008 годах экспедиция ИА РАН под руководством Екатерины Дэвлет исследовала памятник. Археологи отчистили поверхности с петроглифами от мха и лишайников, провели трасологические исследования и создали факсимильные копии поверхностей с рисунками. Тщательное обследование всех скальных выходов, даже тех, на которых, на первый взгляд, не было петроглифов, очистка поверхностей и изучение труднодоступных участков позволило найти новые изображения. В настоящее время на Пегтымеле известно более 340 поверхностей с петроглифами.

Основные сюжеты наскальных изображений Пегтымеля связаны с бытом обитателей этих мест, его природным миром, отражают верования древних народов, населявших этот край. Это изображения северных оленей — одиночных и в стаде; сцены охоты на оленя, медведя, изображения собак, волков, песцов, птиц, образы обитателей моря — китов, тюленей. Образ человека на наскальных изображениях Пегтымеля — это либо охотник, либо антропоморфная фигура с оружием или каяком.

Основными задачами ученых в новой экспедиции были мониторинг состояния сохранности памятника и его документирование на новом методологическом уровне, с использованием фотограмметрии и спутниковой геодезии. Кроме сотрудников ИА РАН, в отряд вошли участники экспедиций на Пегтымель 2000-х годов, специалисты Лаборатории RSSDA и волонтеры Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа.

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Институт археологии РАН Скальные утесы с петроглифами на правом берегу р. Пегтымель, вид с запада

Еще предыдущие исследования показали, что постоянные перепады температуры, вода, которая замерзает и оттаивает в трещинах скал, постепенно разрушают скалы с петроглифами. В итоге некоторые камни сползают вниз по скале, обрушиваются, а воды реки Пегтымель заиливают и скрывают камни с изображениями. Обследование, проведенное в 2021 году, добавило к списку природных факторов, влияющих на состояние памятника, и антропогенное воздействие: на скалах появились новые вандальные надписи.

Эта ситуация подтвердила, что необходимо точное картографирование памятника. Исследователи отыскали изображения, задокументированные предыдущими исследователями, определили аварийные плоскости на скалах и занесли в базу данных результаты GNSS-измерений местоположения каждого петроглифа. В результате одним из итогов работы экспедиции стало картографирование всего обрыва длиной около полутора километров и определение координат 341 поверхности с петроглифами.

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Институт археологии РАН Многофигурная композиция, на которой представлены человек, каяки и байдары, весела и следы, олени и журавли

«Мы определили точные координаты всех плоскостей памятника. Это была сложная работа: десять дней мы просто искали все ранее зафиксированные поверхности, зная лишь по описаниям и фотографиям, где примерно они находятся. Изображения есть как на хорошо заметных плоскостях, так и на небольших, которые трудно обнаружить на очень сложной геометрии скального массива.

Мы смогли найти их так быстро лишь благодаря тому, что с нами работали участники предыдущих экспедиций — без них мы бы потратили на эту работу намного больше времени. Сейчас абсолютно все плоскости имеют точные координаты, и исследователям, которые придут после нас, не нужно будет тратить время на поиски петроглифов», — говорит Елена Леванова.

Для создания трехмерной карты памятника были проведены работы по фотосъемке местности в три этапа. Сначала был создан ортофотоплан территории площадью около 1 км² — цифровое изображение местности, созданное по перекрывающимся исходным фотоснимкам. Это значительно облегчило ориентирование на памятнике.

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Институт археологии РАН Сбор спутниковых данных о местоположении труднодоступной поверхности с рисунками в скоплении IV, над «пегтымельской пещерой»

На втором этапе было сделано 3600 фотоснимков, по которым в дальнейшем будет создана детальная трехмерная карта обрыва для точного позиционирования почти всех поверхностей с рисунками. Но так как часть наскальных композиций находится в гротах и на поверхностях с отрицательным уклоном, ученым пришлось провести документирование отдельных скальных останцев. На основе фотографий и геодезических измерений будет создана единая карта, которая позволит связать все работы по документированию в единую систему координат, раз и навсегда зафиксировав нынешнее состояние памятника.

Третий этап по созданию виртуальной карты включал в себя наземную фотосъемку поверхностей с петроглифами, необходимую для создания точной трехмерной копии наскальных изображений. Объектами документирования были как отдельные камни, так и участки скалы, съемка которых производилась в естественных границах — до края или скола. Полученные в результате виртуальные модели более чем 50 поверхностей с рисунками позволят уточнить прорисовки петроглифов, а также навсегда сохранить трехмерный облик памятника — гораздо полнее и точнее, чем фотография.

Волонтеры, принимающие участие в экспедиции, очистили часть скальных поверхностей от лишайников, мха и грунта. Именно в ходе этих работ был обнаружен новый петроглиф — изображение северного оленя.

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Институт археологии РАН Вандальные надписи, появившиеся в период между 2008–2021 гг.

«Существуют разработанные реставраторами методики расчистки камня. Эти методики использовали в экспедиции Екатерины Георгиевны Дэвлет, и в результате интенсивной расчистки были найдены новые рисунки. Сейчас мы можем точно сказать, что памятник необходимо чистить: все те изображения, который расчищали 13 лет назад, отлично сохранились и не так сильно покрылись лишайниками.

Новое изображение — это случайная находка нашего волонтера, причем на центральной части памятника, там, где работало до нас много археологов. Казалось бы, памятник прекрасно изучен, но, возможно, на склонах, которые сильно задернованы и покрыты отколовшимися валунами, есть еще не открытые рисунки», — объяснила Леванова.

Недокументированными остались местонахождения к юго-западу от горы Кэйныней и к юго-западу от сопок Анкапаграт. Эти местонахождения, а также другие, возможно еще не найденные памятники, — тема для следующих исследований Петроглифического отряда ИА РАН на Чукотке.

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