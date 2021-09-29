Создана трехмерная карта подводных волоконно-оптических кабелей

Данные о расположении подводных кабелей были визуализированы программистом Тайлером Морган-Уоллом с использованием простого скрипта и GeoJSON — формата с открытым исходным кодом для визуализации географических объектов.

Данные взяты с Submarine Cable Map, веб-сайта компании TeleGeography, занимающейся разведкой географических данных. По данным TeleGeography, в мире насчитывается 426 активных подводных кабелей. Кабели в основном имеют диаметр садового шланга и заполнены нитями шириной с человеческий волос.