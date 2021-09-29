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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Создана трехмерная карта подводных волоконно-оптических кабелей

National Geographic Россия
29 сентября 2021
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Фото: Tyler Morgan-Wall
Они охватывают всю планету.

Данные о расположении подводных кабелей были визуализированы программистом Тайлером Морган-Уоллом с использованием простого скрипта и GeoJSON — формата с открытым исходным кодом для визуализации географических объектов.

Данные взяты с Submarine Cable Map, веб-сайта компании TeleGeography, занимающейся разведкой географических данных. По данным TeleGeography, в мире насчитывается 426 активных подводных кабелей. Кабели в основном имеют диаметр садового шланга и заполнены нитями шириной с человеческий волос.

Кабели проложены на дне океана и имеют общую протяженность более 1,3 миллиона километров. Некоторые из них очень короткие, они соединяют острова на расстоянии нескольких километров. Другие, как один из кабелей, соединяющих Азию с США, имеют длину более 15 000 километров.

Линии передачи периодически выходят из строя, поэтому все время прокладываются новые кабели. Вопреки распространенному мифу, акулы не склонны грызть кабели.

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