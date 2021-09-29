Создана трехмерная карта подводных волоконно-оптических кабелей

Данные о расположении подводных кабелей были визуализированы программистом Тайлером Морган-Уоллом с использованием простого скрипта и GeoJSON — формата с открытым исходным кодом для визуализации географических объектов.
Данные взяты с Submarine Cable Map, веб-сайта компании TeleGeography, занимающейся разведкой географических данных. По данным TeleGeography, в мире насчитывается 426 активных подводных кабелей. Кабели в основном имеют диаметр садового шланга и заполнены нитями шириной с человеческий волос.
New #dataviz! The Earth's submarine fiber optic cable network, visualized in #RStats with #rayrender.— Tyler Morgan-Wall (@tylermorganwall) September 22, 2021
Code:https://t.co/6tFsS4vfAK
Rayrender Github:https://t.co/iB5nWhGY7l pic.twitter.com/1FTKM0FPHr
Кабели проложены на дне океана и имеют общую протяженность более 1,3 миллиона километров. Некоторые из них очень короткие, они соединяют острова на расстоянии нескольких километров. Другие, как один из кабелей, соединяющих Азию с США, имеют длину более 15 000 километров.
Линии передачи периодически выходят из строя, поэтому все время прокладываются новые кабели. Вопреки распространенному мифу, акулы не склонны грызть кабели.