Создано новое устройство, отпугивающее акул. Оно снижает вероятность нападения хищников втрое!

Исследователи из инженерной компании Cardno и Университета Бонда протестировали устройство Rpela V2 в водах острова Солсбери в Западной Австралии и выяснили, что оно снижает вероятность любого взаимодействия с акулами на 38 %, а вероятность нападения хищников падает на 66 %.

Устройство вставляется в нижнюю часть доски для серфинга и использует электрическое поле, чтобы подавить электрические приемные органы акулы, которые они используют для навигации.

При этом, как отмечают исследователи, устройство не приносит акулам никакого вреда. Они сравнили эффект от использования Rpela V2 с прослушиванием «очень громкой музыки, которая становится неприятной».