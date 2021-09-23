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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Создано новое устройство, отпугивающее акул. Оно снижает вероятность нападения хищников втрое!

National Geographic Россия
23 сентября 2021
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Фото: Rpela
Оно разработано для серфингистов, которые наиболее уязвимы для атак этих хищников.

Исследователи из инженерной компании Cardno и Университета Бонда протестировали устройство Rpela V2 в водах острова Солсбери в Западной Австралии и выяснили, что оно снижает вероятность любого взаимодействия с акулами на 38 %, а вероятность нападения хищников падает на 66 %.

Устройство вставляется в нижнюю часть доски для серфинга и использует электрическое поле, чтобы подавить электрические приемные органы акулы, которые они используют для навигации.

При этом, как отмечают исследователи, устройство не приносит акулам никакого вреда. Они сравнили эффект от использования Rpela V2 с прослушиванием «очень громкой музыки, которая становится неприятной».

«Существует множество различных индивидуальных средств отпугивания акул, но большинство из них, в том числе очень популярные, неэффективны или не были протестированы независимыми экспертами. Это означает, что серферы могут подвергнуть себя риску, думая, что у них есть дополнительный уровень защиты, когда у них его нет», – Дэрил Макфи, эксперт по акулам из Университета Бонда.

Макфи добавил, что хотя никакое отпугивающее средство не является безопасным на сто процентов, важно, чтобы серферы понимали, что электрические средства отпугивания считаются наиболее эффективными.

Стоимость перезаряжаемого устройства составляет $500.

В 2020 году было зарегистрировано 57 неспровоцированных случаев нападения акул на людей, по сравнению со средним показателем 2015–2019 годов, который составлял 80 в год. Несмотря на низкую цифру, отчасти из-за пандемии COVID-19, в 2020 году от нападения акул погибло 10 человек, что является самым высоким показателем с 2013 года.

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