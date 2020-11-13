«Спортивные выходные» проводят бесплатные индивидуальные тренировки
С началом пандемии Департамент спорта совместно с центрами госуслуг приложил все усилия и мобилизовал все ресурсы, чтобы «Спортивные выходные» продолжались, а любители и фанаты спорта не остались без привычных тренировок. Поэтому проект был адаптирован под новые реалии.
Сейчас любой желающий может выбрать интересующее направление, зарегистрироваться, как и раньше, а в назначенное время прямо с сайта перейти в Zoom и позаниматься лично с тренером. На занятиях работают инструкторы, которых участники проекта уже успели полюбить и привыкнуть к их программе. Для спортсменов доступны два формата занятий — можно включить прямую трансляцию на YouTube и повторять упражнения в комфортном режиме или присоединиться к «живому» групповому занятию в Zoom.
В каждой группе есть 200 мест. Работая с группой, тренер строго следит за техникой упражнений каждого и корректирует при необходимости. Такой формат работы с тренером повышает эффективность занятий до уровня обычной тренировки в зале или на свежем воздухе.
С наступлением второй волны пандемии все, кто любит спорт, начали искать эффективные способы заниматься из дома. Но все более или менее «рабочие» приложения для гаджетов открывают нужные опции только за деньги. Индивидуальные занятия с тренерами из фитнес-клубов тоже удивили ценами. В этих условиях создатели проекта совершили настоящий прорыв и сделали спорт максимально доступным для всех, несмотря на сложившуюся ситуацию и вынужденную самоизоляцию.
Активное участие в работе проекта «Спортивных выходных» принимают и центры госуслуг «Мои Документы». Здесь можно получить подробную консультацию по проекту — узнать о новом сезоне, направлениях, возможностях тренировок и получить информационный буклет.
«Спортивные выходные» — это комфортный формат, который позволяет жителям Москвы поддерживать форму бесплатно и в любом удобном месте — дома, на даче, на свежем воздухе, соблюдая социальную дистанцию. Для занятий достаточно телефона или планшета с выходом в интернет.
На сайте проекта представлены все доступные спортивные направления, тренеры, расписание и форма регистрации. Главное — регистрироваться заранее, чтобы не упустить свое место в группе.
Участие в тренировках в Zoom — это отличная возможность укрепить иммунитет физическими нагрузками и пообщаться с профессиональными спортсменами-тренерами.