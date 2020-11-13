«Спортивные выходные» проводят бесплатные индивидуальные тренировки

С началом пандемии Департамент спорта совместно с центрами госуслуг приложил все усилия и мобилизовал все ресурсы, чтобы «Спортивные выходные» продолжались, а любители и фанаты спорта не остались без привычных тренировок. Поэтому проект был адаптирован под новые реалии.

Сейчас любой желающий может выбрать интересующее направление, зарегистрироваться, как и раньше, а в назначенное время прямо с сайта перейти в Zoom и позаниматься лично с тренером. На занятиях работают инструкторы, которых участники проекта уже успели полюбить и привыкнуть к их программе. Для спортсменов доступны два формата занятий — можно включить прямую трансляцию на YouTube и повторять упражнения в комфортном режиме или присоединиться к «живому» групповому занятию в Zoom.

В каждой группе есть 200 мест. Работая с группой, тренер строго следит за техникой упражнений каждого и корректирует при необходимости. Такой формат работы с тренером повышает эффективность занятий до уровня обычной тренировки в зале или на свежем воздухе.