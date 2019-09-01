Спрятавшаяся красота: заброшенный солнечный хамам в самом центре Шахинбея

Шахинбей – необычное место хотя бы с той точки зрения, что это по сути город в городе. Он входит в состав Газиантепа, одного из крупнейших городов Турции, но при этом является самостоятельной административной единицей со своим мэром и каймакамом.

Если окажетесь в этих краях, попробуйте найти занятное местечко, о котором не знают даже многие местные жители. В самом центре города, рядом с домом 44 по Gaziler Cd, есть небольшая каменная дорожка, которая совсем скоро приведет вас к заброшенному хамаму (турецкая общественная баня), который не используется уже много лет.

В этом месте почти никогда никого не бывает, что удивительно: в хорошую погоду пробивающиеся сквозь крышу солнечные лучи создают в помещении совершенно волшебное настроение. А еще в здании фантастическая акустика – каждый ваш шаг отдается эхом, проносящимся туда-обратно между стенами.

Бонус: неподалеку от той самой дорожки, которая и выведет вас к хамаму, каждый день стоит уличный продавец, наливающий всем желающим восхитительный свежезаваренный чай.