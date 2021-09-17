Стали известны даты выходных и праздников в 2022 году

23 февраля — это среда, и этот день просто «разорвет» пятидневку: никаких переносов не намечено. Зато рабочая неделя перед Международным женским днем продлится шесть дней, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник, 7 марта. Благодаря этому выходные в марте — с 6 по 8 числа.

Выходные дни, совпадающие с нерабочими днями (суббота 1 января и воскресенье 2 января), будут добавлены к весенним каникулам. Они переносятся на 3 и 10 мая соответственно и, таким образом, на майские россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Продолжительные выходные также ожидаются в июне, с 11 по 13 числа, а затем и в ноябре: с 4 по 6.

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