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Жизнь планеты

Стало известно, кто сделал загадочный обелиск в Юте

National Geographic Россия
08 декабря 2020
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Фото: Matty Mo
В последнее время эти объекты появлялись в различных точках планеты.

В середине ноября в пустынной местности в американском штате Юта был обнаружен монолит непонятного происхождения. Конструкцию случайно заметили сотрудники Управления общественной безопасности Юты, совершавшие облет территории на вертолете. Спустя некоторое время объект исчез, так же загадочно, как и появился. 

После этого подобные обелиски начали появляться в различных точках планеты, включая Румынию, Нидерланды и штат Калифорния. 

Сообщество художников, известных под именем The Most Famous Artist, опубликовало фотографию обелиска в Юте в своем аккаунте в Instagram в пятницу. В нем были описаны основные характеристики объекта, а также размещена ссылка на сайт, где такой монолит можно заказать за $45 000. Указанный срок доставки составляет от четырёх до шести недель.

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The Most Famous Artist / Instagram

Следом были выпущены рендер монолита и пост, посвященный процессу его полировки. Основатель арт-группы Мэтти Мо отметил, что он не выложил снимок румынского «монолита», поскольку «было только три места для фотографий на сайте». 

Мо также прокомментировал ситуацию с «монолитами» в ответ на вопрос сайта Mashable.

«Я не могу сказать многого из-за [не]законности первоначальной установки. Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем подлинные арт-объекты в виде монолитов как услугу. Пока что я не могу предоставить больше снимков, но обещаю сделать это в ближайшие дни и недели», — Мэтти Мо.

Позже аккаунт группы в Instagram был удален, однако дублирующие посты можно найти в Twitter-аккаунте Мэтти Мо. 

На вопрос, зачем группе понадобилось делать эти объекты, Мо ответил: «Что может быть лучше под конец этого испорченного года, чем позволить миру ненадолго подумать, что инопланетяне вступили [с нами] в контакт, но разочароваться в этом».

Мэтти Мо наиболее известен тем, что в 2017 году, в честь легализации марихуаны в Калифорнии, поменял знаменитый знак Hollywood (Голливуд) на Hollyweed (Святая трава).

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