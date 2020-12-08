Стало известно, кто сделал загадочный обелиск в Юте

В середине ноября в пустынной местности в американском штате Юта был обнаружен монолит непонятного происхождения. Конструкцию случайно заметили сотрудники Управления общественной безопасности Юты, совершавшие облет территории на вертолете. Спустя некоторое время объект исчез, так же загадочно, как и появился.
После этого подобные обелиски начали появляться в различных точках планеты, включая Румынию, Нидерланды и штат Калифорния.
Сообщество художников, известных под именем The Most Famous Artist, опубликовало фотографию обелиска в Юте в своем аккаунте в Instagram в пятницу. В нем были описаны основные характеристики объекта, а также размещена ссылка на сайт, где такой монолит можно заказать за $45 000. Указанный срок доставки составляет от четырёх до шести недель.
Следом были выпущены рендер монолита и пост, посвященный процессу его полировки. Основатель арт-группы Мэтти Мо отметил, что он не выложил снимок румынского «монолита», поскольку «было только три места для фотографий на сайте».
Мо также прокомментировал ситуацию с «монолитами» в ответ на вопрос сайта Mashable.
Позже аккаунт группы в Instagram был удален, однако дублирующие посты можно найти в Twitter-аккаунте Мэтти Мо.
Here is the render. #monolith pic.twitter.com/LGe8uFyac3— Matty Mo (@morewoke) December 4, 2020
You mean it wasn’t aliens? pic.twitter.com/pxsPLkU1CV— Matty Mo (@morewoke) December 5, 2020
На вопрос, зачем группе понадобилось делать эти объекты, Мо ответил: «Что может быть лучше под конец этого испорченного года, чем позволить миру ненадолго подумать, что инопланетяне вступили [с нами] в контакт, но разочароваться в этом».
Мэтти Мо наиболее известен тем, что в 2017 году, в честь легализации марихуаны в Калифорнии, поменял знаменитый знак Hollywood (Голливуд) на Hollyweed (Святая трава).
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