Стало известно, кто сделал загадочный обелиск в Юте

В последнее время эти объекты появлялись в различных точках планеты.

Сообщество художников, известных под именем The Most Famous Artist, опубликовало фотографию обелиска в Юте в своем аккаунте в Instagram в пятницу. В нем были описаны основные характеристики объекта, а также размещена ссылка на сайт, где такой монолит можно заказать за $45 000. Указанный срок доставки составляет от четырёх до шести недель.

The Most Famous Artist / Instagram

The Most Famous Artist / Instagram

Here is the render. #monolith pic.twitter.com/LGe8uFyac3