Стало известно, кто сделал загадочный обелиск в Юте

В середине ноября в пустынной местности в американском штате Юта был обнаружен монолит непонятного происхождения. Конструкцию случайно заметили сотрудники Управления общественной безопасности Юты, совершавшие облет территории на вертолете. Спустя некоторое время объект исчез, так же загадочно, как и появился.

После этого подобные обелиски начали появляться в различных точках планеты, включая Румынию, Нидерланды и штат Калифорния.

Сообщество художников, известных под именем The Most Famous Artist, опубликовало фотографию обелиска в Юте в своем аккаунте в Instagram в пятницу. В нем были описаны основные характеристики объекта, а также размещена ссылка на сайт, где такой монолит можно заказать за $45 000. Указанный срок доставки составляет от четырёх до шести недель.