Владельцы утверждают, что паб работал на протяжении 1229 лет. Но коронавирус нанес ему непоправимый удар.
Паб Ye Olde Fighting Cocks, расположенный в Сент-Олбансе (графство Хартфордшир, примерно в 30 км севернее Лондона), объявил о своем закрытии. Заведение, претендовавшее на звание самого старого паба в Англии, проходит в эти дни процедуру банкротства. Как и многие другие бары, пабы, кафе и рестораны по всему миру, Ye Olde Fighting Cocks не справился с экономическими последствиями пандемии.
Эта знаковая достопримечательность страны подавала заявку в Книгу рекордов Гиннеса, утверждая, что паб был открыт в 793 году – тогда срок его работы составлял бы 1229 лет. К сожалению, эта информация не подтвердилась: здание, в котором располагается паб, было построено в XI веке (к VIII веку относится только часть фундамента), а лицензия под этим именем была получена не ранее 1756 года.
В Англии существует множество пабов, чья история уходит в далекие века: например, Ye Olde Trip to Jerusalem в Ноттингеме заверяет, что был основан в 1189 году, но и это доказать не удается. В любом случае такие заведения привлекают клиентов своей атмосферой и очарованием, даже если они не такие древние, как заявляют сами.
Нынешний владелец паба в Сент-Олбансе, 53-летний Христо Тофалли, возлагает вину на ситуацию, сложившуюся во время локдауна и последующих месяцев. Однако надежда на возрождение у Ye Olde Fighting Cocks есть. Новый собственник «с вероятностью 120%» продолжит «дело прошлого» и откроет в этом же помещении тот же паб – по крайней мере, так считает Христо. Паб переходит в управление гостиничной сети, а ей самой будет выгодно иметь в своем портфолио легендарное заведение.
На административные решения должно уйти несколько недель. Узнайте о британской культуре пабов.
Читайте также
Старейший паб Великобритании закрывается из-за пандемии
На Украине рабочие косят траву под снегом, чтобы уберечь от стресса мышей
Австралийский фотограф снимает с дрона на пленку. И это очень красиво
Американец сделал себе 864 татуировки с насекомыми, которых он боится, и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Подчинить себе: как работают мотивация и лень