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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Старейший паб Великобритании закрывается из-за пандемии

Анастасия Баринова

Фото: Legis/Wikipedia
Фото: Ye Olde Fighting Cocks/Facebook
Фото: Ye Olde Fighting Cocks/Facebook

Фото: Legis/Wikipedia

Владельцы утверждают, что паб работал на протяжении 1229 лет. Но коронавирус нанес ему непоправимый удар.

Паб Ye Olde Fighting Cocks, расположенный в Сент-Олбансе (графство Хартфордшир, примерно в 30 км севернее Лондона), объявил о своем закрытии. Заведение, претендовавшее на звание самого старого паба в Англии, проходит в эти дни процедуру банкротства. Как и многие другие бары, пабы, кафе и рестораны по всему миру, Ye Olde Fighting Cocks не справился с экономическими последствиями пандемии.

Эта знаковая достопримечательность страны подавала заявку в Книгу рекордов Гиннеса, утверждая, что паб был открыт в 793 году – тогда срок его работы составлял бы 1229 лет. К сожалению, эта информация не подтвердилась: здание, в котором располагается паб, было построено в XI веке (к VIII веку относится только часть фундамента), а лицензия под этим именем была получена не ранее 1756 года.

В Англии существует множество пабов, чья история уходит в далекие века: например, Ye Olde Trip to Jerusalem в Ноттингеме заверяет, что был основан в 1189 году, но и это доказать не удается. В любом случае такие заведения привлекают клиентов своей атмосферой и очарованием, даже если они не такие древние, как заявляют сами.

Нынешний владелец паба в Сент-Олбансе, 53-летний Христо Тофалли, возлагает вину на ситуацию, сложившуюся во время локдауна и последующих месяцев. Однако надежда на возрождение у Ye Olde Fighting Cocks есть. Новый собственник «с вероятностью 120%» продолжит «дело прошлого» и откроет в этом же помещении тот же паб – по крайней мере, так считает Христо. Паб переходит в управление гостиничной сети, а ей самой будет выгодно иметь в своем портфолио легендарное заведение.

На административные решения должно уйти несколько недель. Узнайте о британской культуре пабов.

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