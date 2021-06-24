Стартовали продажи билетов на огромный воздушный шар, летящий в стратосферу

Компания Space Perspective объявила о старте продаж мест на аппарате «Нептун», который будет доставлять пассажиров в стратосферу на границу с космосом.
Компания из Флориды планирует доставлять туристов в стратосферу на высокотехнологичной версии воздушного шара с пилотом и герметичной капсулой, подвешенной на огромном дирижабле.
Стоимость одного билета в восьмиместной кабине составляет фиксированные 125 тысяч долларов. В ходе шестичасового полета пассажиры плавно поднимутся на высоту до 30 км и будут иметь два часа, чтобы насладиться панорамным видом из кабины, прежде чем аппарат совершит двухчасовой спуск в океан, где он безопасно приводнится. До берега пассажиров доставят на теплоходе.
Капсула, где будут находиться пассажиры, имеет пять метров в диаметре, а шар из тонкого полиэтиленового материала имеет диаметр 100 метров в полностью надутом состоянии. Для наполнения шара будет использоваться водород.
В распоряжении пассажиров будут комфортные кресла, бар с закусками, система связи Wi-Fi с возможностью прямой трансляции, панорамные окна на 360 градусов и туалет под палубой.
Space Perspective только что завершила первый испытательный беспилотный полет «Нептуна», который 18 июня благополучно поднялся в стратосферу и приводнился в Мексиканском заливе. Полеты с пассажирами планируется начать в 2024 году. Предварительно забронировать место на борту «Нептуна» можно уже сейчас за тысячу долларов.