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Жизнь планеты

Стартовали продажи билетов на огромный воздушный шар, летящий в стратосферу

National Geographic Россия
24 июня 2021
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Фото: Space Perspective
Пока это довольно дорогое удовольствие.

Компания Space Perspective объявила о старте продаж мест на аппарате «Нептун», который будет доставлять пассажиров в стратосферу на границу с космосом.

Компания из Флориды планирует доставлять туристов в стратосферу на высокотехнологичной версии воздушного шара с пилотом и герметичной капсулой, подвешенной на огромном дирижабле.

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Снимок сделан с высоты 30 км камерой установленной на «Нептуне» во время его испытательного полета
Фото: Space Perspective
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«Нептун» в небе в представлении художника
Фото: Space Perspective

Стоимость одного билета в восьмиместной кабине составляет фиксированные 125 тысяч долларов. В ходе шестичасового полета пассажиры плавно поднимутся на высоту до 30 км и будут иметь два часа, чтобы насладиться панорамным видом из кабины, прежде чем аппарат совершит двухчасовой спуск в океан, где он безопасно приводнится. До берега пассажиров доставят на теплоходе.

«Мы рассмотрели все различные элементы, которые сделают этот опыт не только запоминающимся, но и по-настоящему комфортным. Мы хотели убедиться, что пассажиры смогут беспрепятственно осматривать панораму на все 360 градусов, и что мы создали эффективное пространство, которое позволит им перемещаться во время путешествия», – Найджел Гуд, дизайнер и соучредитель компании PriestmanGoode, разработавшей кабину.

Капсула, где будут находиться пассажиры, имеет пять метров в диаметре, а шар из тонкого полиэтиленового материала имеет диаметр 100 метров в полностью надутом состоянии. Для наполнения шара будет использоваться водород.

В распоряжении пассажиров будут комфортные кресла, бар с закусками, система связи Wi-Fi с возможностью прямой трансляции, панорамные окна на 360 градусов и туалет под палубой.

Space Perspective только что завершила первый испытательный беспилотный полет «Нептуна», который 18 июня благополучно поднялся в стратосферу и приводнился в Мексиканском заливе. Полеты с пассажирами планируется начать в 2024 году. Предварительно забронировать место на борту «Нептуна» можно уже сейчас за тысячу долларов.

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