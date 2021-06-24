Стартовали продажи билетов на огромный воздушный шар, летящий в стратосферу

Компания Space Perspective объявила о старте продаж мест на аппарате «Нептун», который будет доставлять пассажиров в стратосферу на границу с космосом.

Компания из Флориды планирует доставлять туристов в стратосферу на высокотехнологичной версии воздушного шара с пилотом и герметичной капсулой, подвешенной на огромном дирижабле.