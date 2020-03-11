Статус «Заповедника темного неба» впервые присвоен целому государству

Крошечный тихоокеанский остров Ниуэ — одно из лучших мест на планете для наблюдения за звездами. Полинезийский остров, расположенный на полпути от Фиджи до Островов Кука, получил признание Международной ассоциации темного неба (IDA) — организации, которая борется против светового загрязнения.
Чтобы добиться нового статуса власти острова обязались заменить все уличные фонари более энергоэффективными лампами с мягким светом. Также были переоборудованы системы освещения в частных домах. На острове надеются, что эти меры позитивно скажутся на экономическом потенциале острова в связи с растущим интересом в мире к астротуризму.
Ниуэ был открыт в 1774 году английским мореплавателем Джеймсом Куком. С 1900 года на острове был установлен английский протекторат, но уже спустя год Ниуэ был аннексирован Новой Зеландией. В 1974 году Ниуэ стал самоуправляемым государственным образованием в свободной ассоциации с Новой Зеландией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We've got a special new International Dark Sky Place announcement! Following a rigorous application and approval process, the Pacific island of Niue is the world’s first WHOLE COUNTRY to become an IDSP. The stars and night sky have a huge significance to the Niuean way of life, from a cultural, environmental and health perspective. The knowledge of the night skies, held by the elders in the community, has been passed down through the generations. Niuean elders now hope the passion to learn the cultural history of the stars is re-ignited in younger generations. Congratulations! Link in bio to read more! 📸 Mark Russell #DarkSkies #IDADarkSky #LightPollution #Astrophotography #Niue
Сейчас остров с населением около полутора тысяч человек является одним из наименее посещаемых государств на планете. IDA отмечает, что туристы могут попасть на Ниуэ из Окленда, откуда пассажирские самолеты летают два раза в неделю. В течение дня они могут наслаждаться плаванием, дайвингом и посещением пещер.
IDA является всемирно признанной организацией по защите ночного неба. Организация взяла на себя инициативу по выявлению и распространению информации о негативных воздействиях искусственного ночного освещения на здоровье людей, дикую природу и изменение климата. Согласно исследованию, проведенному Научно-техническим институтом по изучению светового загрязнения, эта проблема затрагивает 80% всей суши на планете.
Узнайте, как световое загрязнение достигло морских глубин.