Статус «Заповедника темного неба» впервые присвоен целому государству

Чтобы добиться нового статуса власти острова обязались заменить все уличные фонари более энергоэффективными лампами с мягким светом. Также были переоборудованы системы освещения в частных домах. На острове надеются, что эти меры позитивно скажутся на экономическом потенциале острова в связи с растущим интересом в мире к астротуризму.

Ниуэ был открыт в 1774 году английским мореплавателем Джеймсом Куком. С 1900 года на острове был установлен английский протекторат, но уже спустя год Ниуэ был аннексирован Новой Зеландией. В 1974 году Ниуэ стал самоуправляемым государственным образованием в свободной ассоциации с Новой Зеландией.