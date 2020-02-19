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Жизнь планеты

У Гентского собора нашли стены из человеческих черепов и костей: фото

19 февраля 2020
The_catacombs_of_Paris,_30_June_2015.jpg
Фото: Wikimedia Commons
Археологи сообщают, что наткнулись на следы древнего кладбища.

В ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Гент археологи обнаружили стены, выложенные из человеческих черепов и костей.

Стены сделаны в основном из бедер и голеней взрослых. Пространство между ними заполнено черепами, многие из которых разбиты. Как сообщают исследователи, кости принадлежат людям, умершим в XV веке, однако время строительства стен относят к XVII–XVIII векам.

Вероятно, кости были перенесены при расчистке церковного кладбища для новых захоронений. Как пояснил Яниек де Гризе — один из исследователей, при расчистке кладбищ для костей делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.

«При очистке погоста скелеты нельзя просто выбросить. Учитывая, что христиане верили в воскресение тела, кости считались очень важной частью. Вот почему у стен городских кладбищ иногда строили каменные дома для размещения черепов и длинных костей», – Яниек де Гризе.

Над костяными стенами были найдены человеческие скелеты целиком — это свидетельствует о том, что это место еще некоторое время использовалось в качестве кладбища после возведения оссуариев.

По словам представителя археологической группы Рубена Виллаэрта, находка не станет достопримечательностью, а будет удалена. В этом месте продолжатся строительные работы по возведению нового здания для туристов, приток которых ожидается после открытия отреставрированного Гентского алтаря, авторства знаменитых фламандских художников Яна и Хуберта Ван Эйка.

Ранее в Гентском алтаре восстановили изображение Агнца, и он оказался довольно пугающим.