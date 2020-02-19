У Гентского собора нашли стены из человеческих черепов и костей: фото

В ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Гент археологи обнаружили стены, выложенные из человеческих черепов и костей.
Стены сделаны в основном из бедер и голеней взрослых. Пространство между ними заполнено черепами, многие из которых разбиты. Как сообщают исследователи, кости принадлежат людям, умершим в XV веке, однако время строительства стен относят к XVII–XVIII векам.
Arqueólogos encuentran un muro hecho con huesos humanos en la catedral de Saint-Bavo en la ciudad belga Ghent. Se cree que son restos sacados del cementerio adyacente para hacer espacio para nuevas tumbas hace 500 años. pic.twitter.com/5AQHaAUItR— Roberto Rodríguez M. (@esosiquetetengo) February 18, 2020
Вероятно, кости были перенесены при расчистке церковного кладбища для новых захоронений. Как пояснил Яниек де Гризе — один из исследователей, при расчистке кладбищ для костей делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.
Над костяными стенами были найдены человеческие скелеты целиком — это свидетельствует о том, что это место еще некоторое время использовалось в качестве кладбища после возведения оссуариев.
По словам представителя археологической группы Рубена Виллаэрта, находка не станет достопримечательностью, а будет удалена. В этом месте продолжатся строительные работы по возведению нового здания для туристов, приток которых ожидается после открытия отреставрированного Гентского алтаря, авторства знаменитых фламандских художников Яна и Хуберта Ван Эйка.
Ранее в Гентском алтаре восстановили изображение Агнца, и он оказался довольно пугающим.