У Гентского собора нашли стены из человеческих черепов и костей: фото

Над костяными стенами были найдены человеческие скелеты целиком — это свидетельствует о том, что это место еще некоторое время использовалось в качестве кладбища после возведения оссуариев.

По словам представителя археологической группы Рубена Виллаэрта, находка не станет достопримечательностью, а будет удалена. В этом месте продолжатся строительные работы по возведению нового здания для туристов, приток которых ожидается после открытия отреставрированного Гентского алтаря, авторства знаменитых фламандских художников Яна и Хуберта Ван Эйка.

Ранее в Гентском алтаре восстановили изображение Агнца, и он оказался довольно пугающим.