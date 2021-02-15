Стримеры Twitch собрали более $570 000 на приют для животных

Платформа Twitch — это сервис, где люди (и организации) ведут прямые эфиры, также известные как стримы. Там проводятся многомиллионные киберспортивные соревнования, выступают музыканты, а иногда даже политики. Обычные пользователи (стримеры) показывают на сервисе своё прохождение видеоигр, а также проводят другие трансляции — обучают чему-либо, занимаются рукоделием, играют на музыкальных инструментах и поют, готовят еду или просто общаются с людьми из чата.

Стример Хига стала популярной в апреле 2019 года, когда показала в трансляции свою домашнюю птицу — краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis). Отрывок из стрима распространился по Reddit, набрав полмиллиона просмотров за несколько месяцев. После этого ролика Хига получила прозвище Bird Girl.