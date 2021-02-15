Стримеры Twitch собрали более $570 000 на приют для животных

Стример Twitch Майя Хига собрала $573 000 на онлайн-аукционе на финансирование приюта для животных. Во время трансляции, которая продолжалась 21 час, известные стримеры и обычные пользователи покупали на аукционе различные предметы от мокасин Gucci до золотой лопаты.
Платформа Twitch — это сервис, где люди (и организации) ведут прямые эфиры, также известные как стримы. Там проводятся многомиллионные киберспортивные соревнования, выступают музыканты, а иногда даже политики. Обычные пользователи (стримеры) показывают на сервисе своё прохождение видеоигр, а также проводят другие трансляции — обучают чему-либо, занимаются рукоделием, играют на музыкальных инструментах и поют, готовят еду или просто общаются с людьми из чата.
Стример Хига стала популярной в апреле 2019 года, когда показала в трансляции свою домашнюю птицу — краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis). Отрывок из стрима распространился по Reddit, набрав полмиллиона просмотров за несколько месяцев. После этого ролика Хига получила прозвище Bird Girl.
Майя сумела превратить этот короткий момент вирусной славы в полноценную карьеру и набрать 390 000 подписчиков на Twitch. Переехав в Техас, чтобы жить в доме с другими стримерами и своим парнем с никнеймом Mizkif, Хига продолжила стримить, реагируя на клипы в Интернете и болтая с пользователями.
По словам Хиги, ее конечной целью является сохранение окружающей среды и содействие распространению информации об экологии. Она работала над созданием некоммерческого фонда, который теперь может стать реальностью. Центр под названием Alveus начнет работу в режиме онлайн как виртуальный образовательный центр, а на средства, собранные на онлайн-аукционе, будет построен приют для животных в Техасе.
Изначально Хига собиралась выставить на аукцион только картины, которые написала сама. Но когда информация о стриме распространилась, другие блогеры начали предлагать свои вещи, чтобы собрать больше денег.
Бывший профессиональный игрок Overwatch Феликс Лендьель, известный в сети как xQc, продал майку своей бывшей команды Luminosity за $12 500. Золотая лопата, подписанная стримером Ченсом Моррисом или Содапоппином, была куплена Мизкифом за $31 000. Певец и автор песен T-Pain подарил свои мокасины Gucci и за ночь отправил их прямо в Техас.
Самая дорогая покупка за ночь досталась стримеру Людвигу, который потратил $53 000, чтобы провести час с Майклом «Shroud» Гржесиком — одним из самых популярных в мире игровых стримеров и бывшим профессиональным игроком Counter-Strike: Global Offensive.
Перед трансляцией не ожидавшая такого впечатляющего результата Хига пообещала постричься наголо, если наберет сумму более полумиллиона долларов. После того, как это произошло, она сдержала свое обещание.
В 2018 году стримеры Twitch собрали более 20 миллионов долларов на благотворительность, еще 55 миллионов долларов были собраны в 2019 году и 83 миллиона долларов в 2020 году.
Узнайте, как модель собрала более $1 000 000 с помощью интимных фото для пострадавших от пожаров в Австралии.