Студентка из Калининграда нашла затонувший корабль в Балтийском море

Неизвестное затонувшее судно было найдено студенткой в Балтийском море в рамках экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров», сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта.
Находку обнаружили в рамках морской экспедиции, которая проводилась с 16 сентября по 5 октября. Стажировку для студентов организовал партнер вуза — Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (Атлантическое отделение). Судно бороздило прилегающую к Калининградской области акваторию Балтики. Как рассказал начальник экспедиции, старший научный сотрудник Института океанологии, доцент БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дмитрий Дорохов, главной целью экспедиции стало изучение рельефа морского дна и донных осадков.
Члены экспедиции — океанологи и студенты — проводили исследования в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.
«В районе мыса Таран есть уникальное место, где сохранились затопленные древние клифы, которые около 15 000 лет назад являлись берегами на тот момент Балтийского ледникового озера. Изучая их, мы можем выявить, какие процессы в то время происходили в зарождающемся Балтийском море. Так мы можем восстановить изменение уровня моря в условиях глобального изменения климата.
А у побережья Куршской косы нам удалось изучить песчаные тела под водой. Причины их возникновения до сих пор дискуссионные. Возможно, это затопленные дюны, которые сохранились вследствие катастрофических природных изменений. А может это песчаные подводные валы, сформированные в дельте реки Неман. Ведь раньше Куршской косы не было, и дельта реки была в этом месте», — отметил Дорохов.
По словам ученого, исследования морского дна в целях реконструкции образования реликтовых форм рельефа позволяют получить новые знания о климатических событиях прошлого, чтобы можно было приблизиться к более объективному прогнозу изменения климата в будущем.
В исследованиях приняли участие магистранты направления «Геоэкология океана и приморских территорий» Кристина Боровкова, Ольга Воронова, Дарья Ласкина, Евгения Родионова и студент программы «География» Евгений Орлов. Наравне с опытными участниками команды они несли геофизические вахты. На одной из них, ночью, в 10 км от берега Косы на глубине 26 метров студентке Евгении Родионовой удалось обнаружить затопленный объект. Им оказалось судно длиной в 51 метр и шириной 8 метров.
«Мы сразу связались с МЧС и выяснили, что этого объекта нет в реестре затопленных судов. При помощи цифровых технологий нам удалось создать подробную 3D-модель судна. Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны. Теперь нам предстоит подготовить официальное письмо о находке в МЧС, чтобы судно внесли в реестр. Это позволит службе начать водолазное обследование непосредственно на самом объекте», — сообщил Дорохов.
Морские научные исследования проводятся в рамках государственного задания «Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана».