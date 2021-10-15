Студентка из Калининграда нашла затонувший корабль в Балтийском море

Члены экспедиции — океанологи и студенты — проводили исследования в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.

«В районе мыса Таран есть уникальное место, где сохранились затопленные древние клифы, которые около 15 000 лет назад являлись берегами на тот момент Балтийского ледникового озера. Изучая их, мы можем выявить, какие процессы в то время происходили в зарождающемся Балтийском море. Так мы можем восстановить изменение уровня моря в условиях глобального изменения климата.

А у побережья Куршской косы нам удалось изучить песчаные тела под водой. Причины их возникновения до сих пор дискуссионные. Возможно, это затопленные дюны, которые сохранились вследствие катастрофических природных изменений. А может это песчаные подводные валы, сформированные в дельте реки Неман. Ведь раньше Куршской косы не было, и дельта реки была в этом месте», — отметил Дорохов.

По словам ученого, исследования морского дна в целях реконструкции образования реликтовых форм рельефа позволяют получить новые знания о климатических событиях прошлого, чтобы можно было приблизиться к более объективному прогнозу изменения климата в будущем.