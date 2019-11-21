Суд во Франции разрешил уткам громко крякать

Этот инцидент стал далеко не первым в противоборстве владельцев приусадебных хозяйств с приезжими жителями сельских местностей.

Ранее пара пенсионеров, купившая дом на острове Олерон пожаловалась на постоянный крик петуха, принадлежащего соседке. В сентябре суд постановил, что петух по прозвищу Морис может продолжать кукарекать там, где он живет.

«Морис выиграл битву за всю Францию. Почему бы нам не ввести закон Мориса, защищающего любые звуки, типичные для сельской местности?», – прокомментировала решение суда владелица петуха Корин Фесо.

А вот в Цюрихе суд оказался не на стороне громких птиц: почитайте о том, как петуху запретили кукарекать ночью.