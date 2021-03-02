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Жизнь планеты

Агрессивный кот забрался в кабину пилотов самолёта и вынудил их совершить непредвиденную посадку

National Geographic Россия
02 марта 2021
Справиться с пушистым в воздухе, видимо, не удалось.

Инцидент произошел в ночь на среду, 24 февраля. Рейс компании Tarco вылетел из аэропорта Хартума в столицу Катара Доху. Как сообщает издание Аль-Судани, через полчаса после взлета в кабине пилотов появился кот, напавший на капитана судна и его помощника.

По результатам инцидента, пилоты приняли решение развернуть самолет обратно в столицу Судана. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Предполагается, что кот проник на борт, когда экипаж открывал самолет во время уборки или инженерной проверки перед полетом.

О дальнейшей судьбе кота ничего не сообщается.

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