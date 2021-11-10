Супружеская пара получила компенсацию за вред здоровью от ветряков

Суд в Тулузе посчитал доказанным, что здоровье бельгийской супружеской пары, проживающей во Франции, пострадало из-за проживания рядом с ветряной электростанцией. Они получат компенсацию в размере 110 тысяч евро, и это стало первым судебным решением подобного рода, принятым во Франции.

Пара утверждала, что более двух лет испытывала ряд проблем со здоровьем, включая головные боли, бессонницу, нарушения работы сердца, депрессию, головокружение, шум в ушах и тошноту. Они связали это с шестью ветряными турбинами, установленными в 700 метрах от их дома в Фонриё на юге Франции.

Турбины были установлены в 2008 году. Однако проблемы со здоровьем пары начались пятью годами позже. Фокерты уверены, что это произошло потому, что лес между их владением и ближайшей турбиной был вырублен.

Они отметили шум, который, по их словам, «сопоставим с непрерывно работающей стиральной машиной», а также мигающие огни.