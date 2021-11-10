Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Супружеская пара получила компенсацию за вред здоровью от ветряков

National Geographic Россия
10 ноября 2021
001.jpg
Фото: pixabay.com
Кристель и Люк Фокерты получили 110 тысяч евро.

Суд в Тулузе посчитал доказанным, что здоровье бельгийской супружеской пары, проживающей во Франции, пострадало из-за проживания рядом с ветряной электростанцией. Они получат компенсацию в размере 110 тысяч евро, и это стало первым судебным решением подобного рода, принятым во Франции.

Пара утверждала, что более двух лет испытывала ряд проблем со здоровьем, включая головные боли, бессонницу, нарушения работы сердца, депрессию, головокружение, шум в ушах и тошноту. Они связали это с шестью ветряными турбинами, установленными в 700 метрах от их дома в Фонриё на юге Франции.

Турбины были установлены в 2008 году. Однако проблемы со здоровьем пары начались пятью годами позже. Фокерты уверены, что это произошло потому, что лес между их владением и ближайшей турбиной был вырублен.

Они отметили шум, который, по их словам, «сопоставим с непрерывно работающей стиральной машиной», а также мигающие огни.

«Мы догадались не сразу, но постепенно поняли, что проблема исходит от турбин. Они вспыхивают огнями каждые две секунды, и нам пришлось установить внешнее освещение, чтобы нейтрализовать эффект вспышек», — Кристель Фокерт.

Пара переехала из этого района в 2015 году и сообщила, что вскоре после этого их проблемы со здоровьем исчезли. Врачи не обнаружили никаких текущих проблем со здоровьем у пары, но судебный эксперт заявил, что «синдром турбины» ранее был выявлен научными исследованиями.

Однако другие рецензируемые исследования в Европе, Канаде и США опровергали предполагаемый «синдром», предполагая, что негативный эффект для здоровья вызван тревожными ожиданиями от воздействия турбин.

Управляющим парком энергетическим компаниям Sasu, Margnes Energie и Sasu Singladou Energie было предписано выплатить паре 110 000 евро в качестве компенсации, и, как сообщается, с тех пор они изменили свет и скорость шести турбин.

_-.jpeg
Читайте такжеВ Шотландии запускают самую мощную плавающую приливную турбину в мире

Алиса Террасс, адвокат пары, заявила, что подобных прецедентов во французской судебной практике пока не было. Однако она предостерегла других людей, которые хотели бы извлечь выгоду из победы Фокертов.

«Этот случай не может быть воспроизведен. Этот ветряной парк вызвал необычные неудобства из-за своей конфигурации, но каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения», — сказала она.

Она добавила, что решение должно служить предупреждением для тех компаний, которые создают ветряные фермы, чтобы они тщательно обдумывали их влияние на местное население.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Хищная птица

Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»