Супружеская пара получила компенсацию за вред здоровью от ветряков

Суд в Тулузе посчитал доказанным, что здоровье бельгийской супружеской пары, проживающей во Франции, пострадало из-за проживания рядом с ветряной электростанцией. Они получат компенсацию в размере 110 тысяч евро, и это стало первым судебным решением подобного рода, принятым во Франции.
Пара утверждала, что более двух лет испытывала ряд проблем со здоровьем, включая головные боли, бессонницу, нарушения работы сердца, депрессию, головокружение, шум в ушах и тошноту. Они связали это с шестью ветряными турбинами, установленными в 700 метрах от их дома в Фонриё на юге Франции.
Турбины были установлены в 2008 году. Однако проблемы со здоровьем пары начались пятью годами позже. Фокерты уверены, что это произошло потому, что лес между их владением и ближайшей турбиной был вырублен.
Они отметили шум, который, по их словам, «сопоставим с непрерывно работающей стиральной машиной», а также мигающие огни.
Пара переехала из этого района в 2015 году и сообщила, что вскоре после этого их проблемы со здоровьем исчезли. Врачи не обнаружили никаких текущих проблем со здоровьем у пары, но судебный эксперт заявил, что «синдром турбины» ранее был выявлен научными исследованиями.
Однако другие рецензируемые исследования в Европе, Канаде и США опровергали предполагаемый «синдром», предполагая, что негативный эффект для здоровья вызван тревожными ожиданиями от воздействия турбин.
Управляющим парком энергетическим компаниям Sasu, Margnes Energie и Sasu Singladou Energie было предписано выплатить паре 110 000 евро в качестве компенсации, и, как сообщается, с тех пор они изменили свет и скорость шести турбин.
Алиса Террасс, адвокат пары, заявила, что подобных прецедентов во французской судебной практике пока не было. Однако она предостерегла других людей, которые хотели бы извлечь выгоду из победы Фокертов.
«Этот случай не может быть воспроизведен. Этот ветряной парк вызвал необычные неудобства из-за своей конфигурации, но каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения», — сказала она.
Она добавила, что решение должно служить предупреждением для тех компаний, которые создают ветряные фермы, чтобы они тщательно обдумывали их влияние на местное население.