Свет среди штормов: маяк Низменный
Узкая полоска суши, уходящая на пару километров в залив; на ее скалистом окончании больше века стоит маяк.
Попасть на Низменный и в наши дни непросто. Приморский край, единственный населенный пункт поблизости — село Ветка. Отсюда вдоль реки Васильковка по тайге тянется на 45 километров никудышная дорога: через болота, по грязи. Водный путь немногим проще — можно добираться от поселка Ольга, расположенного в 30 километрах отсюда, по морю. Но на мысе, где стоит маяк, нет причала, из-за почти постоянных штормов высадиться на берег не получится.
Выписка из формуляра маяка от 12 августа 1953 года: «Относится к разряду с особо труднодоступными условиями работы». Еще в 1875 году Главное Гидрографическое управление внесло мыс Низменный в план постепенного сооружения маяков «в местах, наиболее требующих маячного освещения». По этому плану, маяк должен был заработать здесь в 1885-м, но строительство началось лишь в 1901 году. Зато завершилось всего через два сезона: маяк заработал в 1903-м.
Механизм вращения привезли из Франции, его сделала машиностроительная компания Sautter-Harlé. Из Франции же привезли и светооптический аппарат с керосиновой маячной лампой — сборную конструкцию из линзы Френеля с поворотным механизмом весом под 100 килограммов и высотой в метр. Одновременно на диком берегу возвели жилой сруб для смотрителей (их в те годы было двое): две комнаты с двумя печами и кухня. Рядом построили здание склада для продовольствия, сарай, там же вырыли колодец. Вначале маяк светил только часть года, «отдыхая» с декабря по март, когда залив покрывался льдом. Сохранились отчеты, которые показывают, что в те годы сооружение функционировало 3500 часов в год и расходовал за это время почти 500 литров керосина. После Русско-японской войны 1904–1905 годов Низменный перешел на круглогодичный режим.
National Geographic Россия №207, март 2021
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