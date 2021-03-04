Свет среди штормов: маяк Низменный

Механизм вращения привезли из Франции, его сделала машиностроительная компания Sautter-Harlé. Из Франции же привезли и светооптический аппарат с керосиновой маячной лампой — сборную конструкцию из линзы Френеля с поворотным механизмом весом под 100 килограммов и высотой в метр. Одновременно на диком берегу возвели жилой сруб для смотрителей (их в те годы было двое): две комнаты с двумя печами и кухня. Рядом построили здание склада для продовольствия, сарай, там же вырыли колодец. Вначале маяк светил только часть года, «отдыхая» с декабря по март, когда залив покрывался льдом. Сохранились отчеты, которые показывают, что в те годы сооружение функционировало 3500 часов в год и расходовал за это время почти 500 литров керосина. После Русско-японской войны 1904–1905 годов Низменный перешел на круглогодичный режим.