Таблетка из гидрогеля за час делает из речной воды питьевую

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали новую таблетку гидрогеля, способную устранить 99,999 процента бактерий в литре речной воды за один час.

Самый распространенный способ продезинфицировать воду – вскипятить ее. Однако далеко не всегда и не у всех есть такая возможность. Ученые решают проблему с помощью таких устройств, как солнечные перегонки, графеновые фильтры и автоматические дозаторы хлора, но часто они могут быть неэффективными или слишком энергозатратными. Для нового исследования ученые разработали метод, который обещает быть относительно простым и не требующим энергии.

Это таблетка гидрогеля, которую можно просто бросить в емкость с водой, и она убьет более 99,999 процентов бактерий в течение часа или около того. Затем гидрогель можно убрать – он не оставит в воде никаких следов или химикатов.