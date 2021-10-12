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Жизнь планеты

Таблетка из гидрогеля за час делает из речной воды питьевую

National Geographic Россия
12 октября 2021
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Фото: The University of Texas at Austin
Она убивает 99,999 процента бактерий.

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали новую таблетку гидрогеля, способную устранить 99,999 процента бактерий в литре речной воды за один час. 

Самый распространенный способ продезинфицировать воду – вскипятить ее. Однако далеко не всегда и не у всех есть такая возможность. Ученые решают проблему с помощью таких устройств, как солнечные перегонки, графеновые фильтры и автоматические дозаторы хлора, но часто они могут быть неэффективными или слишком энергозатратными. Для нового исследования ученые разработали метод, который обещает быть относительно простым и не требующим энергии. 

Это таблетка гидрогеля, которую можно просто бросить в емкость с водой, и она убьет более 99,999 процентов бактерий в течение часа или около того. Затем гидрогель можно убрать – он не оставит в воде никаких следов или химикатов. 

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Таблетки производят перекись водорода, которая вместе с частицами активированного угля убивает бактерии, нарушая их метаболизм. Команда утверждает, что в процессе не образуется никаких вредных побочных продуктов. 

Хотя до сих пор проводились небольшие испытания, производство таблетки легко масштабировать, утверждают ученые. Материалу можно придать любую форму и размер для конкретного варианта использования. 

«Наш многофункциональный гидрогель может иметь большое значение в решении проблемы глобального дефицита воды, потому что он прост в использовании, высокоэффективен и потенциально масштабируем до массового производства», – Гуихуа Ю, ведущий автор исследования.

По словам авторов разработки, гидрогель по-прежнему совершенствуется для устранения еще более широкого спектра бактерий и вирусов. Коммерциализация проекта уже в разработке.

Недавно ученые выяснили, что Северный Ледовитый океан дважды был заполнен пресной водой.

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