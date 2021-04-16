Таймлапс: в Google Earth теперь можно посмотреть, как менялась Земля с 1984 года

Компания Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Google Earth. Теперь у пользователей появилась возможность увидеть, как менялись пейзажи планеты с 1984 по 2020 год.
Для этого в сервис было загружено более 24 миллионов фотографий, сделанных со спутников, которые были объединены в интерактивный 4D-интерфейс. 20 петабайт информации собрали в одну видеомозаику размером 4,4 терапикселя, что эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K. «Насколько нам известно, Timelapse в Google Earth – это самое большое видео на нашей планете», – говорится в сообщении компании.
Google также загрузила более 800 роликов в отдельный каталог. Эти ролики в формате 2D и 3D любой желающий может загрузить бесплатно.
«В сотрудничестве с нашими партнерами мы будем ежегодно обновлять Google Earth новыми снимками в течение следующего десятилетия. Мы надеемся, что эта точка зрения на планету послужит основой для дискуссий, поощрит открытия и изменит взгляды на некоторые из наших самых насущных глобальных проблем», – говорится в релизе Google.
Как заявили в компании, к разработке Timelapse были привлечены эксперты лаборатории CREATE Lab Университета Карнеги-Меллона. Партнерами Google также выступили NASA, Геологическая служба США и Европейское космическое агентство.
Чтобы включить Timelapse, нужно перейти по ссылке или зайти в само приложение, нажать иконку штурвала на панели слева и выбрать Timelapse in Google Earth.