Таймлапс: в Google Earth теперь можно посмотреть, как менялась Земля с 1984 года

Google также загрузила более 800 роликов в отдельный каталог. Эти ролики в формате 2D и 3D любой желающий может загрузить бесплатно.

«В сотрудничестве с нашими партнерами мы будем ежегодно обновлять Google Earth новыми снимками в ​​течение следующего десятилетия. Мы надеемся, что эта точка зрения на планету послужит основой для дискуссий, поощрит открытия и изменит взгляды на некоторые из наших самых насущных глобальных проблем», – говорится в релизе Google.

Как заявили в компании, к разработке Timelapse были привлечены эксперты лаборатории CREATE Lab Университета Карнеги-Меллона. Партнерами Google также выступили NASA, Геологическая служба США и Европейское космическое агентство.

Чтобы включить Timelapse, нужно перейти по ссылке или зайти в само приложение, нажать иконку штурвала на панели слева и выбрать Timelapse in Google Earth.