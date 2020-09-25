Таманский проект: Россия получила уникальный порт на Чёрном море

Делегацию возглавляла вице-премьер Виктория Абрамченко, сосредоточенная в федеральном правительстве на курировании экологической проблематики. Зампреда сопровождали министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов и помощник президента Игорь Левитин.

Гендиректор ГК ОТЭКО Мишель Литвак представил Абрамченко и её спутникам проект портово-промышленного кластера, включающего в себя портовые терминалы, наукоёмкие химические производства и предприятия АПК. Также группа нацелена на строительство района на 15 тысяч жителей.

По мнению Литвака, проект сыграет значительную роль в экономическом развитии как Краснодарского края, так и всей страны. Предполагается, что промышленная и транспортная инфраструктура кластера позволят существенно увеличить промышленные и экспортные мощности на юге России. Кроме того, реализация проекта приведёт к появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А значит, социально-экономическая обстановка в регионе будет улучшаться по мере развития кластера.

На данный момент введены в эксплуатацию комплексы по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн. тонн ежегодно, а также Таманский терминал навалочных грузов мощностью свыше 60 млн. тонн.

Во время осмотра кластера принимающая сторона и делегация обсудили актуальный вопрос господдержки отечественных производителей угля, которые нацелены на активную экспортную деятельность. По словам Мишеля Литвака, сейчас отечественный угольный бизнес испытывает серьёзное давление из-за смены ценовой конъюнктуры, однако «эта ситуация открывает и новые возможности для наших экспортёров».