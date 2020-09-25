Таманский проект: Россия получила уникальный порт на Чёрном море

Делегацию возглавляла вице-премьер Виктория Абрамченко, сосредоточенная в федеральном правительстве на курировании экологической проблематики. Зампреда сопровождали министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов и помощник президента Игорь Левитин.
Гендиректор ГК ОТЭКО Мишель Литвак представил Абрамченко и её спутникам проект портово-промышленного кластера, включающего в себя портовые терминалы, наукоёмкие химические производства и предприятия АПК. Также группа нацелена на строительство района на 15 тысяч жителей.
По мнению Литвака, проект сыграет значительную роль в экономическом развитии как Краснодарского края, так и всей страны. Предполагается, что промышленная и транспортная инфраструктура кластера позволят существенно увеличить промышленные и экспортные мощности на юге России. Кроме того, реализация проекта приведёт к появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. А значит, социально-экономическая обстановка в регионе будет улучшаться по мере развития кластера.
На данный момент введены в эксплуатацию комплексы по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн. тонн ежегодно, а также Таманский терминал навалочных грузов мощностью свыше 60 млн. тонн.
Во время осмотра кластера принимающая сторона и делегация обсудили актуальный вопрос господдержки отечественных производителей угля, которые нацелены на активную экспортную деятельность. По словам Мишеля Литвака, сейчас отечественный угольный бизнес испытывает серьёзное давление из-за смены ценовой конъюнктуры, однако «эта ситуация открывает и новые возможности для наших экспортёров».
Подобный тип производства подразумевает серьезные меры по обеспечению экологической безопасности. В новом кластере это реализовано с помощью целого комплекса мера: угольные склады, расположенные поодаль от моря и селений, специальные ветро- и пылезащитные экраны, местами достигающие в высоту 25 метров, системы пылеудаления — от водной до вакуумной, защитные кожухи на конвейерах.
«Мы не только одни из самых технологичных, но, пожалуй, и самые экологичные среди других терминалов. Большая часть примененных технологических решений вошла в перечень наилучших доступных технологий России», — утверждает Литвак. Также представители кластера заявляют, что в России на данный момент существует только два экологически чистых порта, занимающихся перевалкой угля, и ТТНГ — один из них.
ГК ОТЭКО возводит и эксплуатирует все свои объекты за собственный счёт, без привлечения государственных средств, что отметила Абрамченко. «Без рубля бюджетного финансирования создан современнейший порт, который ждут и с точки зрения перевалки углеводородов, зерна и других грузов», — сказала вице-премьер, также отметившая, что подобные мощности должны появиться во всех портах России.