Тема номера: океан. Как ему помочь?

Вот далеко не полный список проблем Мирового океана: чрезмерный вылов рыбы, потепление и закисление вод, загрязнение пластиком, потеря биоразнообразия.

Искать не то что решения – поводы для оптимизма уже непросто. Но это как раз то, чем мы занимаемся в нашем специальном номере. Он посвящен морям, людям, которые их исследуют, и существам, населяющим их, от огромных китов до крошечных кораллов.

Заботиться об океане в XXI веке – значит постоянно разрываться между отчаянием и надеждой. Чтобы обсудить это противоречие, я позвонила фотографу Дэвиду Дубиле, который первое свое задание для National Geographic выполнил 50 лет назад. По подсчетам Дэвида, он провел под водой 27 с лишним тысяч часов – или чуть более трех из своих 74 лет.

Дубиле и Дженнифер Хейс подготовили в этом номере репортаж об изменениях коралловых рифов. Вы увидите на первом развороте матариала, как Дэвид сравнивает две фотографии одного и того же рифа, сделанные в 2009 году и девять лет спустя. «Наблюдать такой упадок – изматывающее занятие, – признался он мне. – Раньше это было похоже на букет кораллов, а потом я вернулся на кладбище».

Впрочем, несмотря ни на что, Дубиле и Хейс считают, что не все потеряно. И верят, что их работа по фиксации изменений – и к лучшему, и к худшему – может вдохновлять.