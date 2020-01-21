Thomas Cook вернется летом 2020 года

Китайская Fosun Tourist Group собирается вернуть на рынок туроператора Thomas Cook, обанкротившегося в сентябре 2019 года. Как сообщает The Times, компания планирует сменить концепцию работы туроператора, полностью переведя его в онлайн. Для этого китайцы наняли около дюжины бывших топ-менеджеров Thomas Cook, большинство из которых являются специалистами в цифровой среде, либо обладают серьезным техническим бэкграундом. Исполнительным директором обновленного Thomas Cook станет Алан Френч, бывший директор по стратегии развития и технологиям; также в числе возвращенных сотрудников – Радж Шарма (бывший финансовый директор) и Фил Гарднер (бывший руководитель отдела продаж, интернет-коммерции и маркетинга).

Ожидается, что обновленный Thomas Cook появится на рынке уже в июне 2020 года.

Fosun Tourist Group входит в конгломерат Fosun International, занявший 416-е место в списке крупнейших публичных компаний мира в 2019 году по версии Forbes. До банкротства Thomas Cook китайская компания была его крупнейшим акционером. В ноябре FTG объявила о приобретении всех оставшихся активов Thomas Cook за 14,24 млн долларов США.

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