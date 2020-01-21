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Жизнь планеты

Thomas Cook вернется летом 2020 года

21 января 2020
Старейшего мирового туроператора ждет полный перезапуск под контролем Fosun Tourist Group

Китайская Fosun Tourist Group собирается вернуть на рынок туроператора Thomas Cook, обанкротившегося в сентябре 2019 года. Как сообщает The Times, компания планирует сменить концепцию работы туроператора, полностью переведя его в онлайн. Для этого китайцы наняли около дюжины бывших топ-менеджеров Thomas Cook, большинство из которых являются специалистами в цифровой среде, либо обладают серьезным техническим бэкграундом. Исполнительным директором обновленного Thomas Cook станет Алан Френч, бывший директор по стратегии развития и технологиям; также в числе возвращенных сотрудников – Радж Шарма (бывший финансовый директор) и Фил Гарднер (бывший руководитель отдела продаж, интернет-коммерции и маркетинга).

Ожидается, что обновленный Thomas Cook появится на рынке уже в июне 2020 года.

Fosun Tourist Group входит в конгломерат Fosun International, занявший 416-е место в списке крупнейших публичных компаний мира в 2019 году по версии Forbes. До банкротства Thomas Cook китайская компания была его крупнейшим акционером. В ноябре FTG объявила о приобретении всех оставшихся активов Thomas Cook за 14,24 млн долларов США.

А вот пара интересных материалов на тот случай, если вы вдруг пропустили историю о крахе Thomas Cook:
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