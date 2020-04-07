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Жизнь планеты

Толпы туристов хлынули в открывшиеся достопримечательности Китая: видео

07 апреля 2020
Возможно, в стране слишком рано ослабили бдительность.

4 апреля в провинции Аньхой открылся популярный горный парк Хуаньшань, что привлекло массу туристов, которые скапливались в плотные группы длиной в сотни метров. Власти были вынуждены объявить, что парк достиг максимальной пропускной способности в 20 тысяч человек в день, и ограничили прием посетителей.

Как сообщает CNN, в тот же день открылась знаменитая набережная Ваньтань в Шанхае, которую заполнили местные жители и туристы. В городе также открылись рестораны, в которых наблюдался повышенный поток посетителей. Аналогично этому ситуация развивалась в Пекине, в котором также стали доступны городские парки и открытые пространства.

На фоне ослабления правительством мер ограничения в стране эксперты в области здравоохранения призывают продолжать соблюдать осторожность. Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что страна еще не увидела окончания эпидемии.

После того, как в социальных сетях появились фотографии толпы людей в Хуаншане, газета People's Daily, официальное издание правящей коммунистической партии, опубликовала материал, предупреждая туристов: «Не собирайтесь!».

«Если на крупных собраниях будут присутствовать бессимптомные носители вируса, последствия будут очень серьезными», — говорится в материале.

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По данным на 6 апреля, в Китае выявлено 83 039 случаев коронавирусной инфекции, при этом, 77 367 уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Было зафиксировано 3 340 летальных исходов.

На пике эпидемии в КНР ежедневно фиксировали тысячи новых случаев коронавируса, однако после жесткого карантина темпы заражения значительно снизились. В понедельник Китай сообщил лишь о 39 новых случаях заболевания, и все они были завозными.

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