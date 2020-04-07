Толпы туристов хлынули в открывшиеся достопримечательности Китая: видео

На фоне ослабления правительством мер ограничения в стране эксперты в области здравоохранения призывают продолжать соблюдать осторожность. Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что страна еще не увидела окончания эпидемии.

После того, как в социальных сетях появились фотографии толпы людей в Хуаншане, газета People's Daily, официальное издание правящей коммунистической партии, опубликовала материал, предупреждая туристов: «Не собирайтесь!».

«Если на крупных собраниях будут присутствовать бессимптомные носители вируса, последствия будут очень серьезными», — говорится в материале.