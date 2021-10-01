Тонущая девушка в испанской реке: искусство предупреждает о последствиях изменения климата
В устье реки Нервьон испанского города Бильбао появилось необычное произведение современного искусства. Огромная голова девушки исчезает во время прилива и снова появляется во время отлива. Ее глаза устремлены в небо, а сама инсталляция носит символичное название «Завтра».
BIHAR, escultura de Rubén Orozco. Puede verse, cuando baja la marea, en la Ría de Bilbao, al lado del puente de Zubizuri. Me encanta la idea. pic.twitter.com/W7pEfh6KNo— Borja Crespo (@ElTioCreespy) September 26, 2021
Мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско выполнил эту работу по заказу благотворительной организации BBK Foundation. Акция направлена на «принятие устойчивых моделей развития», направленных на борьбу с климатическими изменениями. По словам автора скульптуры, та «представляет не конкретный жанр, а завтрашний день»: «Это случится, если мы продолжим делать ставку на неустойчивые модели».
🔜 Ez da ezer geratzen #Bihar -en atzean dagoen historioa ezagutzeko!— BBK (@BBK_eus) September 29, 2021
Bihar bertan ikusi ahal izango duzu ▶️ https://t.co/kawXcCPQ2B webgunean. #BiharElegirElMañana #lehiakortasunjasangarria pic.twitter.com/NG0mnPLCQP
Скульптура весит 120 кг; она сделана из смолы и стекловолокна. На ее создание ушло около трех месяцев.
#bihar obra de @rubenorozcoloza en la ría de #Bilbao. Campaña de la #bbk pic.twitter.com/kiXhRt3h9B— Clara alcantara (@clarapinttora) September 24, 2021
Послание, которое несет эта инсталляция, связано не только с неопределенным будущим, которое ждет человечество на фоне стремительного изменения климата. Ороско также обращается ко всем молодым людям с призывом вдумчиво планировать свою жизнь: «Каждое решение, которое мы принимаем — мы выбираем, тонуть или плавать».
Между тем число погодных катаклизмов действительно растет год от года, и следующие поколения будут жить в условиях более частых наводнений и засух.