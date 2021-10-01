Тонущая девушка в испанской реке: искусство предупреждает о последствиях изменения климата

Послание, которое несет эта инсталляция, связано не только с неопределенным будущим, которое ждет человечество на фоне стремительного изменения климата. Ороско также обращается ко всем молодым людям с призывом вдумчиво планировать свою жизнь: «Каждое решение, которое мы принимаем — мы выбираем, тонуть или плавать».

Между тем число погодных катаклизмов действительно растет год от года, и следующие поколения будут жить в условиях более частых наводнений и засух.