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Жизнь планеты

Тонущая девушка в испанской реке: искусство предупреждает о последствиях изменения климата

Анастасия Баринова
01 октября 2021
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Фото: Borja Crespo/Twitter
Инсталляция называется «Завтра».

В устье реки Нервьон испанского города Бильбао появилось необычное произведение современного искусства. Огромная голова девушки исчезает во время прилива и снова появляется во время отлива. Ее глаза устремлены в небо, а сама инсталляция носит символичное название «Завтра».

Мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско выполнил эту работу по заказу благотворительной организации BBK Foundation. Акция направлена на «принятие устойчивых моделей развития», направленных на борьбу с климатическими изменениями. По словам автора скульптуры, та «представляет не конкретный жанр, а завтрашний день»: «Это случится, если мы продолжим делать ставку на неустойчивые модели».

Скульптура весит 120 кг; она сделана из смолы и стекловолокна. На ее создание ушло около трех месяцев.

Послание, которое несет эта инсталляция, связано не только с неопределенным будущим, которое ждет человечество на фоне стремительного изменения климата. Ороско также обращается ко всем молодым людям с призывом вдумчиво планировать свою жизнь: «Каждое решение, которое мы принимаем — мы выбираем, тонуть или плавать».

Между тем число погодных катаклизмов действительно растет год от года, и следующие поколения будут жить в условиях более частых наводнений и засух.

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