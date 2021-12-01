Топ-10 самых дорогих для жизни городов в 2021 году

В верхних строчках рейтинга самых дорогих городов для жизни в этом году по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города. Города с самым низким рейтингом находятся в основном на Ближнем Востоке, в Африке и в менее богатых частях Азии.

EIU сообщает, что в среднем цены на товары и услуги, охватываемые индексом стоимости жизни, выросли на 3,5% в годовом исчислении в местной валюте по сравнению с ростом на 1,9% в прошлом году. Эксперты указывают, что на рост цен повлияли проблемы с глобальными цепочками поставок из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, рост цен на нефть привел к увеличению цен на неэтилированный бензин на 21%. Также был отмечен значительный рост цен на товары для отдыха, табак и средства личной гигиены.

Значительно более дорогим для жизни по сравнению с прошлым годом стала столица Ирана – Тегеран, который переместился с 79-й на 29-ю строчку в рейтинге. Внизу списка по-прежнему остается сирийский Дамаск. Париж переместился с первого на второе место, а статус самого дорогого для жизни города теперь получил Тель-Авив.