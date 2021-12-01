Топ-10 самых дорогих для жизни городов в 2021 году
В верхних строчках рейтинга самых дорогих городов для жизни в этом году по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города. Города с самым низким рейтингом находятся в основном на Ближнем Востоке, в Африке и в менее богатых частях Азии.
EIU сообщает, что в среднем цены на товары и услуги, охватываемые индексом стоимости жизни, выросли на 3,5% в годовом исчислении в местной валюте по сравнению с ростом на 1,9% в прошлом году. Эксперты указывают, что на рост цен повлияли проблемы с глобальными цепочками поставок из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, рост цен на нефть привел к увеличению цен на неэтилированный бензин на 21%. Также был отмечен значительный рост цен на товары для отдыха, табак и средства личной гигиены.
Значительно более дорогим для жизни по сравнению с прошлым годом стала столица Ирана – Тегеран, который переместился с 79-й на 29-ю строчку в рейтинге. Внизу списка по-прежнему остается сирийский Дамаск. Париж переместился с первого на второе место, а статус самого дорогого для жизни города теперь получил Тель-Авив.
«Хотя экономика большинства стран мира в настоящее время восстанавливается по мере распространения вакцины против COVID-19, во многих крупных городах по-прежнему наблюдается всплеск заболеваемости, что ведет к социальным ограничениям. Это нарушило поставку товаров, что привело к дефициту и повышению цен.
Мы ясно видим влияние на индекс этого года таких факторов, как резкий рост цен на бензин. Но повышение цен случилось не везде. Во многих городах, находящихся в нижней части нашего рейтинга, цены стагнировали или даже падали, отчасти из-за ослабления их валют по отношению к доллару США.
В наступающем году мы ожидаем дальнейшего роста стоимости жизни во многих городах по мере роста заработной платы во многих секторах. Однако мы также ожидаем, что центральные банки будут осторожно повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Таким образом, рост цен должен начать замедляться», – заявил представитель EIU Упасана Датт.
Топ-10 самых дорогих городов для жизни выглядит следующим образом (по мере увеличения стоимости жизни там):